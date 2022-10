A-Liga: Schuster trifft spät - 2:1 Dornheim verhindert vor Topspiel gegen VfR Groß-Gerau II Punktverlust

GROSS-GERAU. Die beiden Topteams der Kreisliga A Groß-Gerau haben sich für das Spitzenspiel am kommenden Sonntag in Stellung gebracht: Während der ungeschlagene Tabellenführer VfR Groß-Gerau II bei Concordia Gernsheim locker 3:1 gewann, gelang der SG Dornheim das 2:1-Siegtor gegen SKG Walldorf erst kurz vor dem Schlusspfiff.

Concoria Gernsheim – VfR Groß-Gerau II 1:3 (0:1). Aus Sicht von VfR-Spielertrainer Dylan Weijten spiegelte das Endergebnis den wahren Spielverlauf nur bedingt wider: „Mit einer besseren Chancenauswertung wären heute sieben oder acht Tore für uns möglich gewesen“. Die Gastgeber durften sich an dem 1:2 von Pascal Sattler nur kurz erfreuen. Laurenz Bender stellte kurze Zeit später die Weichen endgültig auf Sieg.

Tore: 0:1 (30.), 0:2 (55.) beide Ambrosch, 1:2 Sattler (66./FE), 1:3 Bender (70.).

SG Dornheim – SKG Walldorf 2:1 (0:1). Bis der glückliche Heimsieg für die Dornheimer unter Dach und Fach war, boten sich beide Teams in der letzten halben Stunde einen Schlagabtausch. „Beim Zwischenstand von 1:1 war alles möglich. Walldorf besitzt eine spielstarke Mannschaft und hätte uns fast die erste Heimniederlage zugefügt“, gab SG-Coach Dirk Schätzler zu. Stattdessen war es der eingewechselte Vincent Schuster (88.), der den Spieß endgültig herumdrehte.

Tore: 0:1 (22.), 1:1 Simmerock (49.), 2:1 Schuster (88.).

SKG Bauschheim – Germania Gustavsburg 3:3 (0:1). „Vor dem Spiel hätten wir das Remis gerne genommen. Wenn man bis in die Nachspielzeit aber 3:2 führt, fühlt sich das Ergebnis wie eine Niederlage an“, konnte Germanen-Pressewart Julian Luque dem Punktgewinn wenig Positives abgewinnen. Mit einem direkt verwandelten Freistoß gelang der SKG durch Patrick Durst der glückliche Ausgleich.

Tore: 0:1 Liefke (33.), 1:1 Haller (50.), 2:1 Austen (68./FE), 2:2 (73.), 2:3 (78.) beide Liefke, 3:3 Durst (90.+2).

SKV Mörfelden – SG Trebur-Astheim 5:2 (3:1). Was sich wie ein klarer Sieg liest, war in der Realität viel enger. Schien mit dem 3:1 zum Pausenpfiff die Vorentscheidung gefallen, hielt der Gast auch im zweiten Abschnitt dagegen und kam auf 2:3 heran. Erst mit zwei Treffern in der Schlussphase beseitigte die SKV die letzten Zweifel.

Tore: 1:0 Beckmann (7.), 2:0 Malinowski (13.), 2:1 Geisler (23.), 3:1 Boulaayad (45.+1), 3:2 Achilles (63.), 4:2 Nafezi (89.), 5:2 Kuelah (90.+3). Vorkommnis: Schulmeyer (87./SKV) verschießt FE.