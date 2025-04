A-Liga-Schießbude SV Orsoy zieht sich zurück

Obwohl die Verantwortlichen des SV Orsoy in den vergangenen Monaten immer wieder betont hatten, die Erste Mannschaft trotz der desaströsen Auftritte mit 172 Gegentreffern nicht aus der Kreisliga A Moers zurückziehen, gibt der Aufsteiger doch vorzeitig auf. Am Freitag wurde Staffelleiter Peter Hanisch per E-Mail über den Schritt informiert.