 2026-04-20T12:45:22.080Z

Ligabericht

A-Liga: Schierstein 13 siegt nach Trainerwechsel

13er gewinnen turbulentes Spiel gegen Schwarz-Weiß mit 4:3

von Alexander Knittel · Heute, 17:27 Uhr · 0 Leser
Wichtiger Heimsieg für Schierstein 13 nach Trainerwechsel.
Wichtiger Heimsieg für Schierstein 13 nach Trainerwechsel. – Foto: Willi Roth (Archiv)

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Kreisliga A Wiesbaden
Klarenthal
SV Niedernhs II
Bierstadt II
Frauenstein II

Wiesbaden. In der Wiesbadener A-Liga entschied der SV Schierstein 13 das Duell der umstrukturierten Trainerteams gegen Schwarz-Weiß Wiesbaden mit 4:3 für sich.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Zuletzt hatten sich die 13er von Trainer Michael Taesler getrennt und dafür Necati Celik, vormals Coach der Schiersteiner Zweiten, zur Ersten hochgezogen. Schwarz-Weiß verstärkte sich mit Josip Zeravica, der künftig Spielertrainer Florian Schuchardt unterstützt. „Der Sieg ist unterm Strich verdient für uns. Man hat gemerkt, dass die Jungs wissen, worum es jetzt geht. Das war ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel. Der Trainerwechsel hat auch nochmal einen positiven Impuls gebracht“, sah SVS-Vize Jesco Bonello einen Trainereffekt.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
4
3
Abpfiff

Insbesondere in Hälfte eins wussten die Gastgeber zu überzeugen und drehten einen frühen Rückstand noch bis zur Pause in ein 3:1. Den Rückstand egalisierte Schwarz-Weiß in Minute 77 wieder. Stephan Schneider schob dann kurz vor Schluss der Punkteteilung doch noch einen Riegel vor und drückte den Ball nach einem Freistoß aus dem Halbfeld zum umjubelten Siegtreffer über die Linie.

Gestern, 15:00 Uhr
SC Polonia Wiesbaden 2018
SC Polonia Wiesbaden 2018SC Polonia
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
5
4
Abpfiff

Der SC Polonia feierte ein spektakuläres 5:4 gegen den SC Klarenthal. „Super Spiel von uns. Nach dem 5:1 lassen wir es leider unnötig spannend werden. Aber der Sieg ist trotzdem komplett verdient“, meint der sportliche Leiter Jarek Wosko, der kommende Saison wieder oben angreifen will: „Wir haben dieses Jahr unsere Ziele nicht erreicht. Im Sommer verstärken wir uns. Drei Neuzugänge sind schon fix. Dann greifen wir neu an.“ Während Klarenthal auf das Pokalhabfinale gegen den FC Bierstadt blickt (Mi., 20 Uhr).

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 12:30 Uhr
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim II
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt II
2
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
FC Albania Wiesbaden
FC Albania WiesbadenAlbania
1
1
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein II
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb II
4
1

Gestern, 15:00 Uhr
SC Meso-Nassau Wiesbaden
SC Meso-Nassau WiesbadenMeso-Nassau
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
1
0
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg II
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs II
3
2
Abpfiff

Gestern, 12:45 Uhr
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod II
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
4
2
Abpfiff