A-Liga: Schierstein 13 siegt nach Trainerwechsel

Wichtiger Heimsieg für Schierstein 13 nach Trainerwechsel. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Wiesbaden. In der Wiesbadener A-Liga entschied der SV Schierstein 13 das Duell der umstrukturierten Trainerteams gegen Schwarz-Weiß Wiesbaden mit 4:3 für sich.

Zuletzt hatten sich die 13er von Trainer Michael Taesler getrennt und dafür Necati Celik, vormals Coach der Schiersteiner Zweiten, zur Ersten hochgezogen. Schwarz-Weiß verstärkte sich mit Josip Zeravica , der künftig Spielertrainer Florian Schuchardt unterstützt. „Der Sieg ist unterm Strich verdient für uns. Man hat gemerkt, dass die Jungs wissen, worum es jetzt geht. Das war ein absolutes Sechs-Punkte-Spiel. Der Trainerwechsel hat auch nochmal einen positiven Impuls gebracht“, sah SVS-Vize Jesco Bonello einen Trainereffekt.

Insbesondere in Hälfte eins wussten die Gastgeber zu überzeugen und drehten einen frühen Rückstand noch bis zur Pause in ein 3:1. Den Rückstand egalisierte Schwarz-Weiß in Minute 77 wieder. Stephan Schneider schob dann kurz vor Schluss der Punkteteilung doch noch einen Riegel vor und drückte den Ball nach einem Freistoß aus dem Halbfeld zum umjubelten Siegtreffer über die Linie.

Der SC Polonia feierte ein spektakuläres 5:4 gegen den SC Klarenthal. „Super Spiel von uns. Nach dem 5:1 lassen wir es leider unnötig spannend werden. Aber der Sieg ist trotzdem komplett verdient“, meint der sportliche Leiter Jarek Wosko, der kommende Saison wieder oben angreifen will: „Wir haben dieses Jahr unsere Ziele nicht erreicht. Im Sommer verstärken wir uns. Drei Neuzugänge sind schon fix. Dann greifen wir neu an.“ Während Klarenthal auf das Pokalhabfinale gegen den FC Bierstadt blickt (Mi., 20 Uhr).

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