 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
Der SV Schierstein 13 wird künftig von Michael Taesler trainiert.
Der SV Schierstein 13 wird künftig von Michael Taesler trainiert. – Foto: Willi Roth - Archiv

A-Liga: Schierstein 13 hat neuen Coach, Albania mit Moral

Der neue Trainer der 13er heißt Michael Taesler +++ 2:2 des FCA beim SC Polonia +++ Espanol trotz Personalsorgen remis gegen TSV II

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Wiesbaden
Klarenthal
SV Niedernhs II
Bierstadt II
Frauenstein II

Wiesbaden. Die Reserve der Spielvereinigung Sonnenberg zeigt sich in der A-Liga weiter bestens in Form und fuhr mit dem 5:3 gegen Schierstein 13 den siebten Sieg in Folge ein.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Die 13er sind nach dem Rücktritt des langjährigen Trainers Dennis Schneider auf der Suche nach einem Nachfolger fündig geworden. Die Vereinsführung bestätigte Michael Taesler als neuen Coach. Taesler trainierte zuletzt in der A-Klasse Mainz-Bingen den SV Gau-Algesheim und zuvor jahrelang 03 Mombach.

Gestern, 12:30 Uhr
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg II
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
5
3
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
SC Polonia Wiesbaden 2018
SC Polonia Wiesbaden 2018SC Polonia
FC Albania Wiesbaden
FC Albania WiesbadenAlbania
2
2
Abpfiff

Der FC Albania holte mit Neu-Coach Mehmet Zeqiri beim SC Polonia einen 0:2-Rückstand auf. „Ich bin stolz auf die Leistung der Mannschaft. Das war ein super- umkämpftes Spiel“, war Vorsitzender „Naki“ Axhija nach dem 2:2 glücklich. „So einen starken FC Albania habe ich lange nicht mehr gesehen“, fand auch Polonias Jaroslaw Wosko, der nebenbei eine „perfekte“ Schiedsrichterleistung erlebte, anerkennende Worte.

Gestern, 12:00 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb II
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
1
1
Abpfiff

CD Espanol machte beim 1:1 gegen den Türkischen SV II laut Trainer Florian Treder „das Beste aus den aktuellen Mitteln“, hat sich doch die Liste der Ausfälle beim Aufsteiger nicht gebessert. „Die Trainingsbeteiligung ist gering. Beim Spiel fehlten zwei Spieler unentschuldigt. So etwas habe ich in 32 Jahren Fußball auch noch nicht erlebt“, ärgerte sich Treder, der im Winter nochmal in der Offensive nachlegen will. Das Verfolgerduell Meso-Nassau gegen Freudenberg ging klar an die Gastgeber.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 14:30 Uhr
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs II
6
0
Abpfiff

Gestern, 12:00 Uhr
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein II
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim II
3
3
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
SC Meso-Nassau Wiesbaden
SC Meso-Nassau WiesbadenMeso-Nassau
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
5
1

Do., 04.12.2025, 20:00 Uhr
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod II
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt II
20:00

Gestern, 14:30 Uhr
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
3
0
Abpfiff

Aufrufe: 01.12.2025, 17:11 Uhr
Alexander KnittelAutor