A-Liga: Schierstein 13 hat neuen Coach, Albania mit Moral

Wiesbaden. Die Reserve der Spielvereinigung Sonnenberg zeigt sich in der A-Liga weiter bestens in Form und fuhr mit dem 5:3 gegen Schierstein 13 den siebten Sieg in Folge ein.

Die 13er sind nach dem Rücktritt des langjährigen Trainers Dennis Schneider auf der Suche nach einem Nachfolger fündig geworden. Die Vereinsführung bestätigte Michael Taesler als neuen Coach. Taesler trainierte zuletzt in der A-Klasse Mainz-Bingen den SV Gau-Algesheim und zuvor jahrelang 03 Mombach.

Der FC Albania holte mit Neu-Coach Mehmet Zeqiri beim SC Polonia einen 0:2-Rückstand auf. „Ich bin stolz auf die Leistung der Mannschaft. Das war ein super- umkämpftes Spiel“, war Vorsitzender „Naki“ Axhija nach dem 2:2 glücklich. „So einen starken FC Albania habe ich lange nicht mehr gesehen“, fand auch Polonias Jaroslaw Wosko, der nebenbei eine „perfekte“ Schiedsrichterleistung erlebte, anerkennende Worte.

CD Espanol machte beim 1:1 gegen den Türkischen SV II laut Trainer Florian Treder „das Beste aus den aktuellen Mitteln“, hat sich doch die Liste der Ausfälle beim Aufsteiger nicht gebessert. „Die Trainingsbeteiligung ist gering. Beim Spiel fehlten zwei Spieler unentschuldigt. So etwas habe ich in 32 Jahren Fußball auch noch nicht erlebt“, ärgerte sich Treder, der im Winter nochmal in der Offensive nachlegen will. Das Verfolgerduell Meso-Nassau gegen Freudenberg ging klar an die Gastgeber.

Die Partien des Spieltags im Überblick: