A-Liga: SC Polonia mit Moral - 5:5 nach 1:4

Moral gezeigt: Der SC Polonia holt nach 1:4-Rückstand noch ein 5:5. Archivfoto: Diana Litvin

Wiesbaden. Sowohl der SC Polonia als auch der FC Freudenberg wähnten sich im A-Liga-Verfolgerduell zeitweise als Sieger. Am Ende ging keines der beiden Teams mit drei Punkten vom Platz.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Die erste Halbzeit war überhaupt nichts von uns. Das darf uns nicht passieren“, ärgerte sich Polonias Sportlicher Leiter Jaroslaw Wosko über verschlafene erste 45 Minuten, die in einer 4:1-Führung für Freudenberg resultierten. Benjamin Friedrich (2), Yasin Aktan und Yalcin Altin sorgten für die deutlich Führung, Dawid Pawel Kuterski für den zwischenzeitlichen Ausgleich. „Die Ansage des Trainers hat gewirkt“, befand Wosko, der nach dem Seitenwechsel einen völlig ausgewechselten SCP erlebte.