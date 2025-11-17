 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
A-Liga: SC Polonia mit Moral - 5:5 nach 1:4

Verrücktes A-Liga-Spiel +++ Meso-Nassau feiert Kantersieg mit Blitzzugang +++ Hellas schlägt Schwarz-Weiß

Wiesbaden. Sowohl der SC Polonia als auch der FC Freudenberg wähnten sich im A-Liga-Verfolgerduell zeitweise als Sieger. Am Ende ging keines der beiden Teams mit drei Punkten vom Platz.

„Die erste Halbzeit war überhaupt nichts von uns. Das darf uns nicht passieren“, ärgerte sich Polonias Sportlicher Leiter Jaroslaw Wosko über verschlafene erste 45 Minuten, die in einer 4:1-Führung für Freudenberg resultierten. Benjamin Friedrich (2), Yasin Aktan und Yalcin Altin sorgten für die deutlich Führung, Dawid Pawel Kuterski für den zwischenzeitlichen Ausgleich. „Die Ansage des Trainers hat gewirkt“, befand Wosko, der nach dem Seitenwechsel einen völlig ausgewechselten SCP erlebte.

Durch zwei weitere Kuterski-Treffer und einen Doppelpack von Szczepan Jakub Popko drehten die Gastgeber die Partie und führten zwei Minuten vor Schluss plötzlich mit 5:4. Yasin Aktan setzte mit seinem zweiten Tor einem verrückten Spiel die Krone auf und rettete dem FCF einen Punkt - Endstand 5:5. „Wir hätten definitiv gewinnen können“, meinte Wosko, der sich über einen nicht gegebenen Elfmeter und ein abgepfiffenes Abseits-Tor ärgerte.

Blitzzugang für A-Ligist SC Meso-Nassau

Meso-Nassau jubelte derweil mit Blitz-Neuzugang Noah Ay, der bei Meso-Nassau einst Gruppenliga spielte und nach über einem Jahr Pause erstmals wieder auf dem Platz stand, über ein 5:0 gegen Naurod II. Hellas Schierstein bezwang Schwarz-Weiß mit 4:1.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

