A-Liga: SC Polonia glänzt gegen FC Naurod II

Der gesperrte Boulghalegh ist dabei nach wie vor zur Zuschauerrolle gezwungen. „Natürlich akzeptiere ich das Urteil, aber ich muss sagen, dass ich vom Kreissportgericht extrem enttäuscht bin. Das Urteil spiegelt in meinen Augen nicht das wider, was rund um dieses Spiel passiert ist. Es wird quasi einzig das bewertet, was der Schiedsrichter sagt. Er hat ausgesagt, dass ich den Meso-Ordner am Kragen gepackt und getreten habe. Als ich den Ordner am Verhandlungstag darauf angesprochen habe, konnte er sich selbst nicht einmal daran erinnern. Ich habe, als ich den Ordner in der Situation weggeschubst habe, sicher nicht vorbildlich gehandelt. Ganz egal, ob wir uns da nur verteidigt haben oder nicht. Aber der Vorwurf dieser beschriebenen Unsportlichkeit tut weh. Ich bin überhaupt nicht der Typ für sowas und die Jungs in unserer Mannschaft auch nicht. Das, was da passiert ist, hat alle lange beschäftigt. Vier unserer Spieler wollten sich danach abmelden, weil sie mit solchen Vorfällen nichts zu tun haben wollen. Es brauchte Überzeugungsarbeit, dass das nicht passiert. Dass dann trotz der ganzen vorgelegten Videos über meine Strafe hinaus quasi nichts bewertet wird, empfinde ich als sehr ungerecht“, ärgert sich der Trainer, der an der Linie von seinem Co-Trainer Filip Kolatorski vertreten wird.

