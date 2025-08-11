A-Liga: SC Klarenthal startet mit einem 10:3-Sieg

Mit Espanol (0:2 bei Hellas Schierstein II) und dem SV Erbenheim II (0:4 bei Polonia) gingen die beiden übrigen Liga-Neulinge zum Start ebenfalls leer aus. Mit dem Duell zwischen Schierstein 13 und dem SC Meso-Nassau wartete außerdem angesichts beiderseitiger Ambitionen nach oben gleich ein Topspiel. „Schierstein hat es gut gemacht. Mit unserer Leistung war ich nicht zufrieden. Wir haben nicht gezeigt, was wir können. Man muss zugeben, dass es ein glücklicher Punkt für uns war. Wenn wir oben mitmischen wollen, müssen mir uns steigern“, war SC-Spielertrainer Markus Bozan, der mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, mit dem 2:2 nicht zufrieden.