A-Liga: SC Klarenthal startet mit einem 10:3-Sieg

Wiesbaden. Beste Stimmung herrscht nach dem A-Liga-Start beim SC Klarenthal. Nach einer laut Rachid Rahou „rundum gelungenen Vorbereitung“ feierte man im ersten Heimspiel ein 10:3-Schützenfest gegen Aufsteiger FC Albania. „Die Jungs haben es überragend gemacht, gemeinsam Spaß gehabt und einfach guten Fußball gespielt. Wir sind sehr zufrieden aktuell, die Stimmung ist bestens. Wir haben uns unzählige Chancen erspielt und hätten auch noch höher gewinnen können“, war die Klarenthaler Überlegenheit im Verlauf des Spiels erdrückend. „Albania hat es aber in den ersten 20, 30 Minuten defensiv richtig gut gemacht“, lobte Rahou den Aufsteiger.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Mit Espanol (0:2 bei Hellas Schierstein II) und dem SV Erbenheim II (0:4 bei Polonia) gingen die beiden übrigen Liga-Neulinge zum Start ebenfalls leer aus. Mit dem Duell zwischen Schierstein 13 und dem SC Meso-Nassau wartete außerdem angesichts beiderseitiger Ambitionen nach oben gleich ein Topspiel. „Schierstein hat es gut gemacht. Mit unserer Leistung war ich nicht zufrieden. Wir haben nicht gezeigt, was wir können. Man muss zugeben, dass es ein glücklicher Punkt für uns war. Wenn wir oben mitmischen wollen, müssen mir uns steigern“, war SC-Spielertrainer Markus Bozan, der mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, mit dem 2:2 nicht zufrieden.