 2025-08-11T11:59:41.423Z

Ligabericht
Da dürfte auch Trainer Saki Politis applaudiert haben: Der SC Klarenthal hat zum Auftakt klar gegen Albania gewonnen.
Da dürfte auch Trainer Saki Politis applaudiert haben: Der SC Klarenthal hat zum Auftakt klar gegen Albania gewonnen. – Foto: Willi Roth - Archiv

A-Liga: SC Klarenthal startet mit einem 10:3-Sieg

Ex-Kreisoberligist legt mit neuem Team Traumstart in A-Liga hin +++ Naurod auch bei der Zweiten Derbysieger

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Wiesbaden
Klarenthal
SV Niedernhs II
Bierstadt II
Frauenstein II

Wiesbaden. Beste Stimmung herrscht nach dem A-Liga-Start beim SC Klarenthal. Nach einer laut Rachid Rahou „rundum gelungenen Vorbereitung“ feierte man im ersten Heimspiel ein 10:3-Schützenfest gegen Aufsteiger FC Albania. „Die Jungs haben es überragend gemacht, gemeinsam Spaß gehabt und einfach guten Fußball gespielt. Wir sind sehr zufrieden aktuell, die Stimmung ist bestens. Wir haben uns unzählige Chancen erspielt und hätten auch noch höher gewinnen können“, war die Klarenthaler Überlegenheit im Verlauf des Spiels erdrückend. „Albania hat es aber in den ersten 20, 30 Minuten defensiv richtig gut gemacht“, lobte Rahou den Aufsteiger.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Gestern, 15:00 Uhr
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
FC Albania Wiesbaden
FC Albania WiesbadenAlbania
10
3
Abpfiff

Mit Espanol (0:2 bei Hellas Schierstein II) und dem SV Erbenheim II (0:4 bei Polonia) gingen die beiden übrigen Liga-Neulinge zum Start ebenfalls leer aus. Mit dem Duell zwischen Schierstein 13 und dem SC Meso-Nassau wartete außerdem angesichts beiderseitiger Ambitionen nach oben gleich ein Topspiel. „Schierstein hat es gut gemacht. Mit unserer Leistung war ich nicht zufrieden. Wir haben nicht gezeigt, was wir können. Man muss zugeben, dass es ein glücklicher Punkt für uns war. Wenn wir oben mitmischen wollen, müssen mir uns steigern“, war SC-Spielertrainer Markus Bozan, der mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, mit dem 2:2 nicht zufrieden.

Alle Partien im Überblick:

Gestern, 12:30 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb II
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
2
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
2
0
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs II
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt II
1
5
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg II
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod II
2
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SC Meso-Nassau Wiesbaden
SC Meso-Nassau WiesbadenMeso-Nassau
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
2
2
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein II
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
3
2

Gestern, 15:00 Uhr
SC Polonia Wiesbaden 2018
SC Polonia Wiesbaden 2018SC Polonia
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim II
4
0
Abpfiff



Aufrufe: 011.8.2025, 15:26 Uhr
Alexander KnittelAutor