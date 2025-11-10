A-Liga: SC Klarenthal fertigt FC Freudenberg ab

+ 15 weitere

Wiesbaden. „Man hat gesehen, was möglich ist, wenn die Jungs wieder da sind“, ist Asmelash Woldemicael froh, dass beim SC Klarenthal die Liste der Ausfälle kürzer wird.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Im Topspiel gegen den FC Freudenberg schoss man sich den Frust von der Seele und feierte ein verdientes 5:0. Denis Mavric (2), Yunus Özkan (2) und Ramazan Sakar netzten für den Absteiger, bei dem es im kommenden Jahr keine Neuauflage des Friedel-Witzel-Hallenturniers geben wird. „Es hat organisatorische Gründe. 2027 wird es das Turnier wieder geben“, kündigt Woldemicael an.

Bei Espanol sorgte eine Corona-Welle für zahlreiche Ausfälle. 0:6 hieß es ersatzgeschwächt beim FC Bierstadt II.

Schierstein 13 musste das Spiel bei Polonia mit zahlreichen Ausfällen sogar absagen.

Der Türkische SV II ist trotz 3:5-Niederlage gegen den SV Erbenheim II weiter vorne dabei.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick: