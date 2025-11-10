 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Komm in meine Arme: Ramazan Sakar (rechts) und Yunus Emre Özkan bejubeln einen von fünf Treffer des SC Klarenthal gegen den FC Freudenberg.
Komm in meine Arme: Ramazan Sakar (rechts) und Yunus Emre Özkan bejubeln einen von fünf Treffer des SC Klarenthal gegen den FC Freudenberg. – Foto: Jörg Halisch - Archiv

A-Liga: SC Klarenthal fertigt FC Freudenberg ab

Wiesbadener A-Ligist schießt sich beim 5:0 Frust von der Seele +++ Klatsche für ersatzgeschwächte Spanier +++ Schierstein 13 gehen die Spieler aus

Kreisliga A Wiesbaden
Klarenthal
SV Niedernhs II
Bierstadt II
Frauenstein II

Wiesbaden. „Man hat gesehen, was möglich ist, wenn die Jungs wieder da sind“, ist Asmelash Woldemicael froh, dass beim SC Klarenthal die Liste der Ausfälle kürzer wird.

Gestern, 14:30 Uhr
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
5
0

Im Topspiel gegen den FC Freudenberg schoss man sich den Frust von der Seele und feierte ein verdientes 5:0. Denis Mavric (2), Yunus Özkan (2) und Ramazan Sakar netzten für den Absteiger, bei dem es im kommenden Jahr keine Neuauflage des Friedel-Witzel-Hallenturniers geben wird. „Es hat organisatorische Gründe. 2027 wird es das Turnier wieder geben“, kündigt Woldemicael an.

Gestern, 14:00 Uhr
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt II
0
6
Abpfiff

Bei Espanol sorgte eine Corona-Welle für zahlreiche Ausfälle. 0:6 hieß es ersatzgeschwächt beim FC Bierstadt II.

Gestern, 14:30 Uhr
SC Polonia Wiesbaden 2018
SC Polonia Wiesbaden 2018SC Polonia
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
3
0
§ Urteil

Schierstein 13 musste das Spiel bei Polonia mit zahlreichen Ausfällen sogar absagen.

Gestern, 12:00 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb II
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim II
3
5

Der Türkische SV II ist trotz 3:5-Niederlage gegen den SV Erbenheim II weiter vorne dabei.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 14:30 Uhr
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
FC Albania Wiesbaden
FC Albania WiesbadenAlbania
5
2
Abpfiff

Gestern, 12:00 Uhr
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs II
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
1
1
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
SC Meso-Nassau Wiesbaden
SC Meso-Nassau WiesbadenMeso-Nassau
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg II
1
3
Abpfiff

Do., 06.11.2025, 19:30 Uhr
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein II
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod II
2
2
Abpfiff

