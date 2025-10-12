Der VfL Michelstadt und die SG Sandbach, hier Michelstadts Michel Daum im direkten Duell in der Relegation vergangene Saison gegen Sandbachs Luca Wirth, zeigen sich in bester Verfassung. Archivfoto: Herbert Krämer

A-Liga: Sandbach und Michelstadt in Torlaune Die Topteams der A-Liga Odenwald zeigen sich treffsicher +++ Klatsche für Türkiyemspor +++ Wichtiger Dreier für FV Mümling-Grumbach Verlinkte Inhalte Kreisliga A Odenwald SG Sandbach Mü.-Grumbach Michelstadt Nied.-Kains. + 12 weitere

Odenwaldkreis. Es war eine Demonstration der Stärke, die die SG Sandbach in der A-Liga bot. Gleich mit 8:0 überfuhr der Tabellenerste den TSV Höchst II und steuert damit weiter zielstrebig die Herbstmeisterschaft an. Kompromisslos auch der VfL Michelstadt, der 9:0 siegte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 13:00 Uhr SV Hummetroth Hummetroth II KSV Reichelsheim Reichelsheim 2 0 Abpfiff Aufatmen in Hummetroth: Nach Personalnöten trat die Mannschaft wieder überzeugend auf und kam durch Waios Floros (73.) und Wassilios Temirtzidis Tor (90.+4) zum verdienten Heimsieg. "Bereits in der ersten Hälfte waren wir drückend überlegen", kommentierte Christopher Nguyen (SVH) den Auftritt seiner Schützlinge.

Nicht zufrieden sein konnte er mit der schwachen Chancenverwertung und so ging es torlos zum Seitenwechsel. „Es war insgesamt ein zäher Spielverlauf. Nicht unerwähnt darf bleiben, dass die Gäste alles versuchten und auch einige Chancen besaßen, aber letztlich am überragend reagierenden SVH-Schlussmann Siegfried Altmeier scheiterten.

"Wir kamen zu keiner einzigen Torchance, gegen hoch überlegen aufspielende Sandbacher", berichtete Jens Krätschmer vom TSV Höchst. Bereits in der ersten Hälfte entwickelte sich eine einseitige Begegnung, in der die TSV-Reserve nicht eine einzige durchgespielte Angriffsaktion zu verzeichnen hatte. "Die SGS hielt das Tempo hoch und unterstrich auch ihre spielerische Klasse. Insgesamt war das zu wenig Gegenwehr von uns", so Krätschmer abschließend. Sebastian Chiriac (11., 40.), Robin Hallstein (19.), Jonathan Seiter (28., 34., 55.), Nicolas Ambrosio (63.) und Luka Wirth (75.) schossen den Tabellenersten zum klaren Auswärtssieg.

Die Gastgeber leisteten sich in der ersten Hälfte zu viele Fehler in der Defensive, was Mümling-Grumbach eiskalt zur Pausenführung nutzte. Seckmauerns Schlussmann Markus Zatocil verpasste per Elfmeter den Ausgleich zum 2:2. Der Ball krachte gegen den Querbalken. Im Gegenzug machte der Gast das 1:3. Ein überragender Lukas Gebhardt entschied in der zweiten Hälfte für die Gäste das Spiel. Torfolge: 0:1 Nick Boutschek (19.), 0:2 Rene Jung (20.), 1:2 Robin Schröder (22.), 1:3 Leon Belt (44.), 1:4 Lukas Gebhardt (55.), 2:4 Benjamin Wüst (73.) 2:5 Gebhardt (86.).

Simon Adelberger (20.), Dominik Neff (54.) und Matthias Bergmann (60.) schossen in der Samstagpartie die Gersprenztaler zum 3:0-Erfolg. Fabian Daum: "Wir übernahmen schnell die Kontrolle, während der Gast personell angeschlagen antrat. Unsere nicht so konsequente Chancenverwertung war das einzige Manko." Finkenbach hatte die Gelegenheit zur Führung, aber SG-Torwart Nico Müller reagierte glänzend. Entscheidend war der Doppelschlag, der die Weichen zum Nieder-Kainsbacher Sieg stellte. Finkenbachtal gab nie auf, aber die SG verteidigte engagiert.

Roman Schiedlowski (37., 41.) und Lars Hofmann (90.+5) erzielten die drei Treffer für die KSG. Fatih Sevendik (75.) besorgte den 1:2-Anschluss. Schon zur Halbzeit führte Vielbrunn nach starkem Beginn verdient. Nach der Pause verlor Vielbrunn kurzzeitig die Ordnung und Beerfelden kam heran. Mit einem Konter durch Lars Hofmann in der Nachspielzeit machte die KSG alles klar.

"In den ersten 30 Minuten besaßen wir leichte Feldvorteile und die Chancen waren nicht so hochkarätig, wie es das spätere Ergebnis vielleicht vermuten lässt", berichtete Holger Sievers (VfL). Die entscheidende Richtung bekam das Spiel mit dem schnellen 3:0 nach der Pause. "Danach lief es wie geschmiert", legte Sievers nach. Bei Gammelsbach senkten sich die Köpfe und die einfachen Fehler der Gäste nutzte der VfL abgeklärt. Die VfL-Tore markierten Fabian Hörr (35., 53., 87., 89.), Batuhan Aydin (45.), Luka Adrian (66.), Onur Agirdas (69.), Nisha Wagner (72.) und Christopher Hörr (76.).