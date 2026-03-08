A-Liga: Sandbach und Hummetroth II gewinnen deutlich Torfestival: Die SGS macht das halbe Dutzend voll, Michelstadt siegt 10:0 und Hummetroth II trifft acht Mal von Thomas Nikella · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Christopher Nguyen (links) markierte zwei Treffer für die Reserve von Hessenligist SV Hummetroth. Archivfoto: Andre Dziemballa

ODENWALDKREIS. Die SG Sandbach machte in der Kreisliga A mit einem 6:0-Erfolg bei Verfolger TSV Sensbachtal deutlich, dass die Meisterschaftsentscheidung nur über sie führt. Ein Ausrufezeichen setzte auch der VfL Michelstadt mit zehn Toren gegen den TSV Höchst II.

„Wir begannen druckvoll, hatten das Geschehen im Griff, während sich Breuberg hinten verbarrikadierte und auf Konter setzte", bilanzierte Odysseas Floros. Dreimal Morten Gräf und zweimal Paul Heinrich erzielten den 5:1-Halbzeitstand. Suphi Yilan traf für die Gäste zum 1:3. „Entscheidend war letztlich, dass es uns gelang, nach dem Seitenwechsel schnell nachzulegen und so die Breuberger erst gar nicht mehr ins Spiel kommen zu lassen", meinte Hummetroths Coach. Zweimal Christopher Nguyen sowie Morten Gräf bauten weiter für den SVH II aus.

Noah Bechtel (29.) brachte den KSV in Front. „In der ersten Hälfte war diese Führung auch verdient“, sagte Norbert Leist (KSV), „weil wir spielerisch mehr anzubieten hatten, während der FC nur einen Distanzschuss abfeuerte.“ Nach der Pause veränderte sich jedoch die Statik des Spiels: „Die Gäste haben bis zum Schluss enorm gekämpft und sich die Punkteteilung verdient“, so Leist. In der Nachspielzeit nutzte Julian Walz (90.+2) einen „unglücklichen Handelfmeter“ (aus zwei Metern angeschossen). Er erzielte auch noch einen weiteren Treffer, dem der Unparteiische die Anerkennung wegen Abseitsstellung aber versagte.

Fatih Köksal (Türk) berichtete von einer ausgeglichenen ersten Hälfte, in der Ugurcan Kizilyar (17.) und Fazil Abravci (14.) die Gäste in Führung brachten. Fatih Sevindik (39.) sowie Aydin Birol (44.) glichen jeweils aus. Als bei Beerfelden die Kräfte nach über einer Stunde nachließen, war Erbach da und erzielte durch Giuseppe Burgio (66.) und Adil Agrimi (90.) die Entscheidung.

Nils Schmidt (11.), Janis Fink (17.), Andreas Götz (22.) und Steffen Heckmann (90.) schossen die besseren Rothenberger zum Sieg. Simon Adelberger (65.) verkürzte zum 1:3. „Wir haben uns schon in der ersten Hälfte viele Chancen erarbeitet, die uns auch schnell in die Lage versetzten, das Geschehen zu kontrollieren“, sagte Melvin Huber (SGR). Die Folge war eine klare 3:0-Führung. Nach der Pause habe Rothenberg das „Spielen“ eingestellt, woraufhin Nieder-Kainsbach zum Anschluss kam. „Unterm Strich geht unser Sieg aber in Ordnung.“

Bitterer Nachmittag für die Höchster Reserve, der außer Nachlaufen und Stören nicht viel gelingen wollte. „Es war eine überlegene Vorstellung unserer VfL-Mannschaft, die noch etliche Chancen nicht nutzte“, sagte Holger Sievers vom VfL, der auch deutlich machte, dass das Ergebnis auch in dieser Höhe absolut in Ordnung ging. Für den VfL trafen Luka Adrian (3.), Nisha Wagner (11., 24.), Fabian Hörr (14., 67.), Ungur Mihnea (20., 27.) sowie Christopher Hörr (33., 52., 60.).

Rabenschwarzer Spieltag für die KSG, die sich kaum auf dem Platz formiert hatte, als sie auch schon hinten lag. „Zu keinem Zeitpunkt bekamen wir dieses Spiel unter Kontrolle“, so Martin Reinartz (KSG). Seckmauern II trat beherzt auf und verdiente sich diesen klaren Erfolg. „Bei uns hat auch die Einstellung gefehlt, obwohl wir stets bemüht waren.“ Torfolge: 0:1 Benjamin Wüst (2.), 0:2 Ümit Cetin (17.), 0:3 Christian Verst (25.), Cetin (35.), 0:5 Wüst (46.), 0:6 Hendrik Engel (81.), 1:6 Oguzhan Temur (83.), 2:6 Roman Schiedlowski (85.).

„Es war über die gesamte Distanz, ein defensiv geprägtes Spiel“, brachte es Thomas Gruber (SVG) auf eine griffige Formel. Sebastian Karb traf für den SVG nur die Latte, während Lukas Gebhardt für die Gäste die beste Chance besaß. „Aber am Ende gaben sich beide Mannschaften mit diesem einen Punkt zufrieden“, resümierte der Sportliche Leiter.