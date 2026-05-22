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Ligavorschau
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A-Liga: Saison-Halali steht im Zeichen des Abstiegskampfs
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der Meister steht fest, der „Vize“ auch. Die SG Obere Lahn, der TuSpo Breidenstein und der VfL Biedenkopf II wehren sich im Fernduell gegen den Sturz in die B-Liga +++
Marburg-Biedenkopf. Die Fußball-Kreisliga A Biedenkopf steht vor ihrem letzten Spieltag. Während Meisterschaft und die Teilnahme an der Kreisoberliga-Relegation längst in trockenen Tüchern sind, kreist das Damoklesschwert des drohenden Abstiegs über drei Klubs aus der Stadtgemeinde Biedenkopf. Von drei Aufsteigern der letzten vier Jahre muss am Samstag einer direkt wieder runter, während ein weiterer zumindest in der Relegation den Klassenerhalt schaffen kann.