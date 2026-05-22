A-Liga: Saison-Halali steht im Zeichen des Abstiegskampfs

Rettung, abermaliger Absturz in die B-Liga oder erneutes Nachsitzen in der Relegation. Für Aufsteiger Breidenstein ist im Fernduell mit Obere Lahn und Biedenkopf II am Samstag alles möglich. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Die Fußball-Kreisliga A Biedenkopf steht vor ihrem letzten Spieltag. Während Meisterschaft und die Teilnahme an der Kreisoberliga-Relegation längst in trockenen Tüchern sind, kreist das Damoklesschwert des drohenden Abstiegs über drei Klubs aus der Stadtgemeinde Biedenkopf. Von drei Aufsteigern der letzten vier Jahre muss am Samstag einer direkt wieder runter, während ein weiterer zumindest in der Relegation den Klassenerhalt schaffen kann.