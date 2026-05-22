 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

A-Liga: Saison-Halali steht im Zeichen des Abstiegskampfs

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Der Meister steht fest, der „Vize“ auch. Die SG Obere Lahn, der TuSpo Breidenstein und der VfL Biedenkopf II wehren sich im Fernduell gegen den Sturz in die B-Liga +++

von Redaktion · Heute, 12:03 Uhr · 0 Leser
Rettung, abermaliger Absturz in die B-Liga oder erneutes Nachsitzen in der Relegation. Für Aufsteiger Breidenstein ist im Fernduell mit Obere Lahn und Biedenkopf II am Samstag alles möglich. © Jens Schmidt
Rettung, abermaliger Absturz in die B-Liga oder erneutes Nachsitzen in der Relegation. Für Aufsteiger Breidenstein ist im Fernduell mit Obere Lahn und Biedenkopf II am Samstag alles möglich. © Jens Schmidt

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Marburg-Biedenkopf. Die Fußball-Kreisliga A Biedenkopf steht vor ihrem letzten Spieltag. Während Meisterschaft und die Teilnahme an der Kreisoberliga-Relegation längst in trockenen Tüchern sind, kreist das Damoklesschwert des drohenden Abstiegs über drei Klubs aus der Stadtgemeinde Biedenkopf. Von drei Aufsteigern der letzten vier Jahre muss am Samstag einer direkt wieder runter, während ein weiterer zumindest in der Relegation den Klassenerhalt schaffen kann.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.