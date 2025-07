A-Liga: Rückkehr der SSV Raunheim nach 20 Jahren

Raunheim. Lange standen die Kicker der SSV Raunheim in der B-Liga Groß-Gerau an der Tabellenspitze. Am Ende mussten sie die Meisterschaft aber noch bitter der SV 07 Bischofsheim überlassen. Doch gelang ihnen in der Relegation dann ein tolles Happyend: Gegen die SKG Stockstadt konnten die Raunheimer überglücklich den Aufstieg klarmachen und freuen sich nun sehr auf die A-Liga – nach über 20 Jahren ist der Verein endlich wieder hier zurück

Zur Freude von Assaidi, der die Fußballsparte der SSV mit seinen Vorstandskollegen vor drei Jahren erfolgreich neu auf die Beine gestellt hat, konnte eine Reihe an Neuzugängen gewonnen werden. Dabei sorgen der erst 20-jährige Yassin Rahhaoui vom Gruppenligisten SKV Büttelborn und der erfahrene Oualid Kadi vom Gruppenliga-Aufsteiger Türk Kelsterbach für große Verstärkung in der Offensive.

Um gut Fuß zu fassen und auch langfristig in der A-Liga zu bleiben, haben die Verantwortlichen den Kader jetzt noch einmal deutlich vergrößert. Zudem gibt es einen Trainerwechsel. Wie der Sportliche Leiter Mohamed Assaidi berichtet, „wird Sakib Hussain aus privaten Gründen eine Pause einlegen. Ich übernehme die Mannschaft deshalb jetzt selbst wieder.“

Im Mittelfeld kommen Ilyass Simouh vom SV Flörsheim, Amine Akkioui von Hillal Rüsselsheim und Alper Eren vom SC Opel Rüsselsheim dazu. Außerdem kehren von Türk Gücü Rüsselsheim Emre Kücükyavuz, Celal Aka und Ümit Burcak in die Raunheimer Abwehr zurück.

Schmerzlicher Abgang in der Innenverteidigung

Neben dem Abgang von Ilias Nasri, der nun in seinem Wohnort für den FV Delkenheim an den Start geht, gab es jedoch mit dem Wechsel von Andreas Bonicke zur SV 07 Bischofsheim einen schmerzlichen Verlust in der Innenverteidigung. „Andreas werden wir sehr hinterher trauern“, bedauert Assaidi den Abgang des kopfballstarken Routiniers. „Wir sind deshalb noch mit ein, zwei neuen Abwehrspielern im Gespräch.“

Wie der Coach betont, „haben wir aber unseren Kader in der Offensive und im Mittelfeld schon gut verstärkt und sind hier jetzt auf jeder Position doppelt besetzt.“ So ist Mohamed Assaidi voller Hoffnung, „dass wir gut in der A-Liga ankommen werden und uns frühzeitig im Mittelfeld festsetzen können“.