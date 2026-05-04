A-Liga RTK: Vorsprung des SV Johannisberg wird kleiner

Der SV Johannisberg mit Jochen Fritz (l.) spürt langsam den Atem von Verfolger SSV Hattenheim um Arin Hatamian-Tirgordi, der im April auch das Rückspiel beim SV mit 3:1 gewonnen hatte. Foto: Frank Heinen

Johannisberg. Wird es in der Fußball-A-Liga Rheingaus-Taunus noch einmal eng für Spitzenreiter SV Johannisberg, der nach drei dritten Plätzen in Folge endlich den Kreisoberliga-Einzug perfekt machen will? „Die Stimmung ist gut. Ich denke, wir bringen es ins Ziel“, zeigt sich SV-Abteilungsleiter Robert Lottré zuversichtlich. Auch wenn es im Duell mit dem Verbandsliga-Unterbau der SG Walluf nur zu einem 2:2 (1:1) reichen sollte.

Was auch daran lag, dass die Rheingauer mit Jonas Dalbert, Paul Lutterbüse und Julian Gerwalt drei Spieler ihrer Ersten an Bord hatten, sich zudem auf den starken Torhüter Willi Bonnet stützen konnten und sich insgesamt als guter Gegner erwiesen. Johannisbergs Torjäger Benedikt Franz (29. Saisontor) gelang zwar das 1:0, aber Andre Schweißguth glich noch vor der Pause aus. Im Finish (88.) sorgte Gerwalt für das 1:2. Gastgeber-Spielertrainer Max Merken hielt es nicht mehr auf seiner Innenverteidiger-Position. Er begab sich in sein früheres Terrain im Sturm und sorgte per Flugkopfball für den 2:2-Endstand. Eine Willensleistung des Coachs, dessen Abschied zum Saisonende schon geraume Zeit feststeht. Mit dem Titel aus Johannisberg verabschieden, das bleibt natürlich sein großes Ziel. Während die SV-Verantwortlichen für die Coachingzone der ersten Mannschaft bereits mit Marco Seil und Marcel Lottré, derzeit gemeinsam für die A-Junioren zuständig, eine interne Lösung verkündet haben.

Robert Lottré ist guter Dinge, dass der bisherige Kader weitgehend zusammenbleibt. Keiner hätte Wechselabsichten kundgetan, auch Benedikt Franz, alljährlich im Fokus höherklassiger Vereine, fühle sich in der Johannisberger Gemeinschaft wohl. Zumal der Verein in der Nachwuchsarbeit Unglaubliches leistet. Mit einem Team von rund 35 Trainern und Betreuern und in allen Altersstufen vorhandenen Mannschaften (teilweise sind Altersklassen mit zwei Formationen bestückt) wird das angesichts nur eines Platzes zum logistischen Kraftakt. Frauenteam und B-Juniorinnen, die im Dreigestirn unter Stefan Michel, Timo Höpp und Natascha Popperl im März den Regionalpokalsieg der B9-Teams feierten, verkörpern genauso den Fußball-Boom in Johannisberg.

Max Merken warnt: Nichts auf leichte Schulter nehmen

Sechs Punkte Vorsprung hat die SV-Erste derweil noch vor dem mit 4:1 beim SV Hallgarten erfolgreichen Verfolger SSV Hattenheim, der genauso die KOL-Rückkehr herbeisehnt. Und am Donnerstag (20 Uhr) mit einem Sieg über den Dritten TuS Kemel gar auf drei Punkte heranrücken könnte. Ehe die Johannisberger am Sonntag (14.30 Uhr) beim Fünften SV Neuhof (1:2-Niederlage beim TuS Hahn) vor einer Auswärtshürde stehen. „Neuhof wird schon ein Gradmesser. Wir haben noch schwierige Spiele, nehmen nichts auf die leichte Schulter und dürfen keinen Zentimeter nachlassen“, geht Max Merken in puncto Einstellung und Fokus voran. Und kalkuliert, dass die Hattenheimer ihre letzten vier Begegnungen allesamt gewinnen werden. Bei Punktgleichheit wäre der SSV im direkten Vergleich, der immer zuerst herangezogen wird, mit seinen beiden 3.1-Erfolgen über Johannisberg im Vorteil. Es könnte also durchaus noch ein spannendes Finish in der A-Liga werden – ein Duell zwischen zwei Clubs, die nur zu gerne wieder in der Kreisoberliga spielen würden.

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Do., 07.05.2026, 20:00 Uhr FV Geisenheim 08 Geisenheim SV Presberg Presberg 20:00 live PUSH





