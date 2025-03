A-Liga RTK: TV Idstein überrennt SG Walluf II zu zehnt

Idstein. Kurioser kann ein Spielverlauf kaum sein. Im Topspiel der Kreisliga A Rheingau Taunus schafften die Fußballer des TV Idstein etwas Undenkbares. Gegen die SG Walluf II geriet der TVI nach knapp einer Minute in Unterzahl, nachdem Verteidiger Philipp Belz wegen Notbremse glatt Rot gesehen hatte. Jedoch spielten die Idsteiner trotz einem Mann weiniger nahezu beflügelt, gewannen am Ende mit 4:1.

"Jedes Spiel hat seine eigenen Gesetze", stellte Idstein-Coach Christian Freyer nach Abpfiff fest. Denn seinen Mannen schien der frühe Platzverweis "in die Karten zu spielen". Manuel Maxeiner (25./38.) per Doppelpack, David Schaffer (30.) und Till Guckes (43.) schossen die Gastgeber mit sage und schreibe 4:0 in Führung. Ein Pausenstand, mit dem wohl die wenigsten nach einem solch bitteren Start gerechnet haben.