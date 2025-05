A-Liga RTK: TV Idstein macht den Durchmarsch perfekt

Nach torlosem ersten Durchgang sorgten Markus Zapp (50.) und Manuel Maxeiner (60.) für die Erlösung, Moritz Jandl hatte für Hallgarten jedoch die schnelle Antwort parat (61.). "Nach dem 3:1 waren dann alle Dämme gebrochen", sah Freyer nach Maxeiners zweitem Streich (68.) einen Torlauf. Lasse Neuhaus (70.), Till Guckes (73.), David Schaffer (76.), Christopher Hofmann per Eigentor (78.) und Chris Deitz (84.) schraubten auf 8:1 hoch. Danach war Feierstimmung angesagt, die mit einer Kneipentour in Idstein am Abend abgerundet wurde. "Das ist schon Wahnsinn, auch mit welch akribischer Art die Jungs im Training gearbeitet haben und trotz Abiprüfungen so mitgezogen haben", blickt Freyer auf eine überragende Saison zurück. Nur eine Niederlage aus 26 Spielen, dazu über 100 geschossene Tore, heißt die Bilanz des künftigen Kreisoberligisten.

