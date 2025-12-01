A-Liga RTK: SV Seitzenhahn schöpft aus Remis Mut

„Die Einstellung hat gestimmt und der Kampf war auch da“, zieht SVS-Coach Arndt Reuter Positives aus dem Remis. Und dennoch sah es früh nach drei Zählern aus, nachdem Leon Diefenbach (4.) und Johannes Gröger (26.) für das Schlusslicht vorgelegt hatten. Dominik Vollrath (43.) und Sebastian Bergmann (53.) per Kopf glichen für die Rheingauer aus. „Das war eine sehr starke erste Halbzeit von uns. Bitter, dass wir kurz vor der Pause das 1:2 kriegen. Hintenraus ist es eine gerechte Punkteteilung“, bilanzierte Reuter, den die Leistungssteigerung für den Restart nach der Winterpause positiv stimmt. „Das lässt mich hoffen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Klasse halten“, betont er. Winter-Neuzugänge schließt er derweil nicht aus.