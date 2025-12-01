 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Der SV Seitzenhahn glaubt trotz mieser Bilanz fest an den Klassenerhalt.
Der SV Seitzenhahn glaubt trotz mieser Bilanz fest an den Klassenerhalt. – Foto: Willi Roth - Archiv

A-Liga RTK: SV Seitzenhahn schöpft aus Remis Mut

Schlusslicht verspielt gegen SSV Hattenheim aber 2:0-Führung +++ Wildes 4:4 zwischen Bleidenstadt II und Orlen II

Rheingau-Taunus. Das wilde 4:4 im „kleinen“ Derby zwischen dem TSV Bleidenstadt II und der SG Orlen II läutete den letzten Spieltag der A-Liga vor der Winterpause ein. Nicht ganz so spektakulär war später das 2:2 zwischen dem SV Seitzenhahn und dem SSV Hattenheim, den bis dato formschwächsten Teams der Liga.

SVS-Coach Arndt Reuter zuversichtlich

Gestern, 14:30 Uhr
SV Seitzenhahn
SV SeitzenhahnSeitzenhahn
SSV Hattenheim
SSV HattenheimHattenheim
2
2
Abpfiff

„Die Einstellung hat gestimmt und der Kampf war auch da“, zieht SVS-Coach Arndt Reuter Positives aus dem Remis. Und dennoch sah es früh nach drei Zählern aus, nachdem Leon Diefenbach (4.) und Johannes Gröger (26.) für das Schlusslicht vorgelegt hatten. Dominik Vollrath (43.) und Sebastian Bergmann (53.) per Kopf glichen für die Rheingauer aus. „Das war eine sehr starke erste Halbzeit von uns. Bitter, dass wir kurz vor der Pause das 1:2 kriegen. Hintenraus ist es eine gerechte Punkteteilung“, bilanzierte Reuter, den die Leistungssteigerung für den Restart nach der Winterpause positiv stimmt. „Das lässt mich hoffen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Klasse halten“, betont er. Winter-Neuzugänge schließt er derweil nicht aus.

Gestern, 14:30 Uhr
SG Hohenstein
SG HohensteinSG Hohenstein
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa II
2
2
Abpfiff

Das gleiche Schicksal ereilte auch die SG Hohenstein, die zuhause – genauso wie Seitzenhahn – mit 2:0 führte (Joel Klein traf doppelt) und sich später mit einem Remis gegen die SG Ra/Ma II begnügen musste.

Weiter spielten:

Gestern, 14:00 Uhr
TuS Hahn
TuS HahnHahn
Türk Spor Bad Schwalbach
Türk Spor Bad SchwalbachTS Bad Schw.
1
2
Abpfiff

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SV Presberg
SV PresbergPresberg
TuS Kemel
TuS KemelTuS Kemel
15:00live

Gestern, 14:30 Uhr
FV Geisenheim 08
FV Geisenheim 08Geisenheim
SV 1934 Hallgarten
SV 1934 HallgartenHallgarten
3
0
Abpfiff

Gestern, 11:30 Uhr
TSV Bleidenstadt
TSV BleidenstadtBleidenstadt II
SG Orlen
SG OrlenOrlen II
4
4
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
SV 1895 Neuhof
SV 1895 Neuhof1895 Neuhof
SG Walluf
SG WallufSG Walluf II
6
2
Abpfiff

