A-Liga RTK: SV Seitzenhahn schöpft aus Remis Mut

Rheingau-Taunus. Das wilde 4:4 im „kleinen“ Derby zwischen dem TSV Bleidenstadt II und der SG Orlen II läutete den letzten Spieltag der A-Liga vor der Winterpause ein. Nicht ganz so spektakulär war später das 2:2 zwischen dem SV Seitzenhahn und dem SSV Hattenheim, den bis dato formschwächsten Teams der Liga.
„Die Einstellung hat gestimmt und der Kampf war auch da“, zieht SVS-Coach Arndt Reuter Positives aus dem Remis. Und dennoch sah es früh nach drei Zählern aus, nachdem Leon Diefenbach (4.) und Johannes Gröger (26.) für das Schlusslicht vorgelegt hatten. Dominik Vollrath (43.) und Sebastian Bergmann (53.) per Kopf glichen für die Rheingauer aus. „Das war eine sehr starke erste Halbzeit von uns. Bitter, dass wir kurz vor der Pause das 1:2 kriegen. Hintenraus ist es eine gerechte Punkteteilung“, bilanzierte Reuter, den die Leistungssteigerung für den Restart nach der Winterpause positiv stimmt. „Das lässt mich hoffen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Klasse halten“, betont er. Winter-Neuzugänge schließt er derweil nicht aus.
Das gleiche Schicksal ereilte auch die SG Hohenstein, die zuhause – genauso wie Seitzenhahn – mit 2:0 führte (Joel Klein traf doppelt) und sich später mit einem Remis gegen die SG Ra/Ma II begnügen musste.