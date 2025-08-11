A-Liga RTK: SV Neuhof rehabilitiert sich

Der SV Neuhof durfte einen klaren Sieg über die SG RaMa II bejubeln. – Foto: jwolf.photo

Taunusstein. Nach der 1:3-Pleite in Hattenheim zur Saisoneröffnung haben sich die A-Liga-Fußballer des SV Neuhof beim Heimspiel-Auftakt rehabilitiert. Mit 6:0 (2:0) zeigte die Elf von Trainer Daniel Labusga gegen die Zweitvertretung der SG Rauenthal/Martinsthal eine ansprechende Offensivvorstellung. „Verdienter Sieg, sagt ja auch das Ergebnis aus“, schmunzelte Labusga nach Abpfiff.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.