A-Liga RTK: SV Neuhof rehabilitiert sich

Taunusstein. Nach der 1:3-Pleite in Hattenheim zur Saisoneröffnung haben sich die A-Liga-Fußballer des SV Neuhof beim Heimspiel-Auftakt rehabilitiert. Mit 6:0 (2:0) zeigte die Elf von Trainer Daniel Labusga gegen die Zweitvertretung der SG Rauenthal/Martinsthal eine ansprechende Offensivvorstellung. „Verdienter Sieg, sagt ja auch das Ergebnis aus“, schmunzelte Labusga nach Abpfiff.
Vincent Volb (5./27.) ebnete in Halbzeit eins den Weg zum Heimsieg. Kristofer Bender (56./76.) – ebenfalls per Doppelpack -, Malte Speck (61.) und Tim Schilling (75.) schraubten das Ergebnis im zweiten Durchgang in die Höhe.
Trainer Daniel Labusga sieht Johannisberg als Topfavorit
Nach Platz fünf in der Vorsaison bleibt man beim SVN jedoch bodenständig. „Wir wollen einfach weiter diesen ansehnlichen Fußball spielen und dann schauen wir, was am Ende dabei herumkommt“, gibt Labusga die Marschroute vor und rechnet mit dem SV Johannisberg (8:1 gegen den TSV Bleidenstadt II) als Aufstiegsanwärter.