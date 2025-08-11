 2025-08-11T11:21:54.895Z

Ligabericht
Der SV Neuhof durfte einen klaren Sieg über die SG RaMa II bejubeln.
Der SV Neuhof durfte einen klaren Sieg über die SG RaMa II bejubeln. – Foto: jwolf.photo

A-Liga RTK: SV Neuhof rehabilitiert sich

Klarer Heimsieg des A-Ligisten über den Unterbau der SG RaMa

Taunusstein. Nach der 1:3-Pleite in Hattenheim zur Saisoneröffnung haben sich die A-Liga-Fußballer des SV Neuhof beim Heimspiel-Auftakt rehabilitiert. Mit 6:0 (2:0) zeigte die Elf von Trainer Daniel Labusga gegen die Zweitvertretung der SG Rauenthal/Martinsthal eine ansprechende Offensivvorstellung. „Verdienter Sieg, sagt ja auch das Ergebnis aus“, schmunzelte Labusga nach Abpfiff.

Gestern, 14:30 Uhr
SV 1895 Neuhof
SV 1895 Neuhof1895 Neuhof
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa II
6
0

Vincent Volb (5./27.) ebnete in Halbzeit eins den Weg zum Heimsieg. Kristofer Bender (56./76.) – ebenfalls per Doppelpack -, Malte Speck (61.) und Tim Schilling (75.) schraubten das Ergebnis im zweiten Durchgang in die Höhe.

Trainer Daniel Labusga sieht Johannisberg als Topfavorit

Nach Platz fünf in der Vorsaison bleibt man beim SVN jedoch bodenständig. „Wir wollen einfach weiter diesen ansehnlichen Fußball spielen und dann schauen wir, was am Ende dabei herumkommt“, gibt Labusga die Marschroute vor und rechnet mit dem SV Johannisberg (8:1 gegen den TSV Bleidenstadt II) als Aufstiegsanwärter.

Die weiteren Partien im Überblick:

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Bleidenstadt
TSV BleidenstadtBleidenstadt II
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg
1
8
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FV Geisenheim 08
FV Geisenheim 08Geisenheim
SG Orlen
SG OrlenOrlen II
4
3
Abpfiff

Do., 04.09.2025, 20:00 Uhr
SV Presberg
SV PresbergPresberg
SV 1934 Hallgarten
SV 1934 HallgartenHallgarten
20:00

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Kemel
TuS KemelTuS Kemel
SV Seitzenhahn
SV SeitzenhahnSeitzenhahn
5
2
Abpfiff

Do., 07.08.2025, 20:00 Uhr
SSV Hattenheim
SSV HattenheimHattenheim
SG Hohenstein
SG HohensteinSG Hohenstein
6
1
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf II
Türk Spor Bad Schwalbach
Türk Spor Bad SchwalbachTS Bad Schw.
2
4
Abpfiff

