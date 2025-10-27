A-Liga RTK: SV Neuhof gut in Fahrt, aber mit Bodenhaftung

Dessen Team hatte im Kreispokal gegen Orlens Kreisoberliga-Mannschaft beim 1:4 im September noch den Kürzeren gezogen, nun revanchierte man sich gegen den Orlener Unterbau. „Ein Spiel zweier spielstarker Mannschaften“, sah Labusga die ersten beiden guten Gelegenheit auf der Seite seiner Mannen. Kristof Plehn (16.) und Kristofer Bender (25.) brachten dann die Hausherren in Front. Glück und einen gut aufgelegten Schlussmann Mirco Schumacher hatte der SVN beim verschossenen Foulelfmeter von Finn Ott (34.). Nach der Pause erhöhte Philipp Schneider auf 3:0 (50.). Alle Treffer stammten von Neuhofern – galt auch für den Orlener Anschlusstreffer. Malte Speck (54.) traf ins eigene Tor. „Danach haben wir es gut wegverteidigt“, erinnerte Labusga an den gut aufgelegten Gegner. Ramon Müller (89.) machte schließlich den Deckel drauf. 21 Punkte nach 11 Partien, dazu nur zwei Punkte Abstand auf den Tabellenzweiten TuS Kemel – das die Bilanz der Neuhofer. „Wir sind gut damit beraten, von Spiel zu Spiel zu denken. Wenn wir unser Potenzial abrufen, können wir natürlich oben mitspielen“, weiß Labusga.

Weiter spielten: