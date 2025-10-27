 2025-10-27T08:53:35.915Z

Allgemeines
Der SV Neuhof durfte den 4:1-Heimsieg gegen die SG Orlen II bejubeln.
Der SV Neuhof durfte den 4:1-Heimsieg gegen die SG Orlen II bejubeln. – Foto: jwolf.photo - Archiv

A-Liga RTK: SV Neuhof gut in Fahrt, aber mit Bodenhaftung

Durch den Derby-Erfolg über SG Orlen II Platz im A-Liga-Vorderfeld gefestigt

Taunusstein. Der SV Neuhof bleibt in der Verfolgergruppe der Kreisliga A Rheingau-Taunus. Mit 4:1 (2:0) setzten sich die Neuhofer zuhause gegen Nachbar SG Orlen II durch. „Ein verdienter Derbysieg“, freute sich SVN-Coach Daniel Labusga.

Gestern, 14:30 Uhr
SV 1895 Neuhof
SV 1895 Neuhof1895 Neuhof
SG Orlen
SG OrlenOrlen II
4
1
Abpfiff

Dessen Team hatte im Kreispokal gegen Orlens Kreisoberliga-Mannschaft beim 1:4 im September noch den Kürzeren gezogen, nun revanchierte man sich gegen den Orlener Unterbau. „Ein Spiel zweier spielstarker Mannschaften“, sah Labusga die ersten beiden guten Gelegenheit auf der Seite seiner Mannen. Kristof Plehn (16.) und Kristofer Bender (25.) brachten dann die Hausherren in Front. Glück und einen gut aufgelegten Schlussmann Mirco Schumacher hatte der SVN beim verschossenen Foulelfmeter von Finn Ott (34.). Nach der Pause erhöhte Philipp Schneider auf 3:0 (50.). Alle Treffer stammten von Neuhofern – galt auch für den Orlener Anschlusstreffer. Malte Speck (54.) traf ins eigene Tor. „Danach haben wir es gut wegverteidigt“, erinnerte Labusga an den gut aufgelegten Gegner. Ramon Müller (89.) machte schließlich den Deckel drauf. 21 Punkte nach 11 Partien, dazu nur zwei Punkte Abstand auf den Tabellenzweiten TuS Kemel – das die Bilanz der Neuhofer. „Wir sind gut damit beraten, von Spiel zu Spiel zu denken. Wenn wir unser Potenzial abrufen, können wir natürlich oben mitspielen“, weiß Labusga.

Weiter spielten:

Gestern, 15:00 Uhr
Türk Spor Bad Schwalbach
Türk Spor Bad SchwalbachTS Bad Schw.
SSV Hattenheim
SSV HattenheimHattenheim
3
2
Abpfiff

Do., 20.11.2025, 20:00 Uhr
FV Geisenheim 08
FV Geisenheim 08Geisenheim
TSV Bleidenstadt
TSV BleidenstadtBleidenstadt II
20:00

Gestern, 15:00 Uhr
SV Seitzenhahn
SV SeitzenhahnSeitzenhahn
TuS Hahn
TuS HahnHahn
2
4
Abpfiff

Do., 06.11.2025, 20:00 Uhr
SG Hohenstein
SG HohensteinSG Hohenstein
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg
20:00live

Gestern, 12:30 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf II
SV 1934 Hallgarten
SV 1934 HallgartenHallgarten
Abgesagt

Gestern, 12:30 Uhr
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa II
TuS Kemel
TuS KemelTuS Kemel
4
2
Abpfiff

