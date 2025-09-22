Auch in dieser Saison ein Rückhalt des A-Ligisten SV Johannisberg: Torhüter Sebastian Kufs. Archivfoto: Frank Heinen

A-Liga RTK: SV Johannisberg steckt Ausfälle weg und siegt im Topspiel Rheingauer A-Ligist bezwingt starken Aufsteiger TuS Kemel mit 4:1 +++ Nun geht es nach Hattenheim

Rheingau-Taunus. Die A-Liga-Fußballer des SV Johannisberg bleiben auch im siebten Spiel ungeschlagen. Mit 4:1 (1:1) setzte sich der Tabellenführer im Spitzenspiel gegen den TuS Kemel durch, der als Aufsteiger bis dato für Furore gesorgt hatte. „Bei uns haben fünf absolute Stammkräfte urlaubsbedingt gefehlt. Unter den Umständen wäre für uns vor dem Spiel ein Punkt schon sensationell gewesen“, sagte Johannisbergs Spielertrainer Maximilian Merken. Der eine starke Kemeler Anfangsphase gesehen hatte. Folglich die Führung durch Philip Döring (10.). „Nach einer halben Stunde haben wir es besser gemacht. Das 1:1 war dann sicherlich die Initialzündung“, staunte Merken bei Jochen Fritz´ Distanzhammer zum Ausgleich (30.).

Jetzt wartet auf SVJ Topspiel beim SSV Hattenheim