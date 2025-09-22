A-Liga RTK: SV Johannisberg steckt Ausfälle weg und siegt im Topspiel

Rheingau-Taunus. Die A-Liga-Fußballer des SV Johannisberg bleiben auch im siebten Spiel ungeschlagen. Mit 4:1 (1:1) setzte sich der Tabellenführer im Spitzenspiel gegen den TuS Kemel durch, der als Aufsteiger bis dato für Furore gesorgt hatte. „Bei uns haben fünf absolute Stammkräfte urlaubsbedingt gefehlt. Unter den Umständen wäre für uns vor dem Spiel ein Punkt schon sensationell gewesen“, sagte Johannisbergs Spielertrainer Maximilian Merken. Der eine starke Kemeler Anfangsphase gesehen hatte. Folglich die Führung durch Philip Döring (10.). „Nach einer halben Stunde haben wir es besser gemacht. Das 1:1 war dann sicherlich die Initialzündung“, staunte Merken bei Jochen Fritz´ Distanzhammer zum Ausgleich (30.).
Jetzt wartet auf SVJ Topspiel beim SSV Hattenheim
Dieser gab der Heimelf den nötigen Schwung für den zweiten Durchgang, den Torjäger Benedikt Franz (55.) eröffnete. Alexander Gretz (75.) – Franz legte diesmal auf – erhöhte 20 Minuten später. „Kemel war aber vorne immer brandgefährlich“, wusste Merken, der per Freistoß-Strahl (80.) den Deckel drauf machte.
„Woche für Woche von Spiel zu Spiel denken“, heißt das Credo, was sich der Coach, der aktuell in der Innenverteidigung spielt, und seinem Team auf die Fahne geschrieben hat. Angesichts von sechs Siegen aus sieben Spielen fahren die Rheingauer damit gut. Jetzt geht es zum SSV Hattenheim (So., 15 Uhr).
