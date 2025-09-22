 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht
Auch in dieser Saison ein Rückhalt des A-Ligisten SV Johannisberg: Torhüter Sebastian Kufs. Archivfoto: Frank Heinen
A-Liga RTK: SV Johannisberg steckt Ausfälle weg und siegt im Topspiel

Rheingauer A-Ligist bezwingt starken Aufsteiger TuS Kemel mit 4:1 +++ Nun geht es nach Hattenheim

Rheingau-Taunus. Die A-Liga-Fußballer des SV Johannisberg bleiben auch im siebten Spiel ungeschlagen. Mit 4:1 (1:1) setzte sich der Tabellenführer im Spitzenspiel gegen den TuS Kemel durch, der als Aufsteiger bis dato für Furore gesorgt hatte. „Bei uns haben fünf absolute Stammkräfte urlaubsbedingt gefehlt. Unter den Umständen wäre für uns vor dem Spiel ein Punkt schon sensationell gewesen“, sagte Johannisbergs Spielertrainer Maximilian Merken. Der eine starke Kemeler Anfangsphase gesehen hatte. Folglich die Führung durch Philip Döring (10.). „Nach einer halben Stunde haben wir es besser gemacht. Das 1:1 war dann sicherlich die Initialzündung“, staunte Merken bei Jochen Fritz´ Distanzhammer zum Ausgleich (30.).

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Jetzt wartet auf SVJ Topspiel beim SSV Hattenheim

Dieser gab der Heimelf den nötigen Schwung für den zweiten Durchgang, den Torjäger Benedikt Franz (55.) eröffnete. Alexander Gretz (75.) – Franz legte diesmal auf – erhöhte 20 Minuten später. „Kemel war aber vorne immer brandgefährlich“, wusste Merken, der per Freistoß-Strahl (80.) den Deckel drauf machte.

Gestern, 15:00 Uhr
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg
TuS Kemel
TuS KemelTuS Kemel
4
1
Abpfiff

„Woche für Woche von Spiel zu Spiel denken“, heißt das Credo, was sich der Coach, der aktuell in der Innenverteidigung spielt, und seinem Team auf die Fahne geschrieben hat. Angesichts von sechs Siegen aus sieben Spielen fahren die Rheingauer damit gut. Jetzt geht es zum SSV Hattenheim (So., 15 Uhr).

Alle Partien im Überblick:

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Bleidenstadt
TSV BleidenstadtBleidenstadt II
SG Walluf
SG WallufSG Walluf II
1
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FV Geisenheim 08
FV Geisenheim 08Geisenheim
SV 1895 Neuhof
SV 1895 Neuhof1895 Neuhof
1
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Seitzenhahn
SV SeitzenhahnSeitzenhahn
Türk Spor Bad Schwalbach
Türk Spor Bad SchwalbachTS Bad Schw.
6
1
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SG Orlen
SG OrlenOrlen II
SV 1934 Hallgarten
SV 1934 HallgartenHallgarten
5
3
Abpfiff

Morgen, 20:00 Uhr
TuS Hahn
TuS HahnHahn
SSV Hattenheim
SSV HattenheimHattenheim
20:00



Aufrufe: 022.9.2025, 15:25 Uhr
Lauris OmmertAutor