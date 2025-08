A-Liga RTK: Spielabbruch nach schwerer Verletzung

Rheingau-Taunus. In der A-Liga Rheingau-Taunus wurde das Spiel zwischen dem Aufsteiger TuS Kemel und der SG Hohenstein abgebrochen. Beim Spielstand von 1:1 verletzte sich SGH-Spieler Patrick Schaab ohne Fremdeinwirkung an der Kniescheibe so schwer, dass er nicht weiterspielen konnte. Ein Rettungswagen wurde gerufen.