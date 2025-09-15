A-Liga RTK: SG Hohenstein personell gebeutelt

Die SG Hohenstein musste gegen Seitzenhahn eine 1:5-Niederlage hinnehmen. – Foto: Ingo Hörning - Archiv

Rheingau-Taunus. In der A-Liga Rheingau-Taunus musste die SG Hohenstein eine herbe Niederlage wegstecken. Mit 1:5 (1:4) verlor die SGH zuhause gegen den SV Seitzenhahn, der sich tabellarisch nun vor die Hohensteiner setzten konnte.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Dabei lief es aus Hohensteiner Sicht zu Beginn genau nach Plan: Chibueze „Chubby“ Nwankwo (13.) brachte die frühe Führung für den Vorjahreselften. Eine Initialzündung für die Gäste aus Taunusstein, die sich beachtlich durch Marvin Schultz (21.) und Martin Schwartz (30.) zurückmeldeten.

Gestern, 15:00 Uhr SG Hohenstein SG Hohenstein SV Seitzenhahn Seitzenhahn 1 5 Abpfiff Der Doppelpack von Martin Adam noch vor der Pause (41./45.) war der endgültige Genickbruch für die ersatzgeschwächt gebeutelten Hohensteiner. Die im zweiten Durchgang eine Reaktion zeigten, ohne zwingend zu werden. Jannik Neuerer (76.) hatte per Kopf nach langem Freistoß das letzte Wort für den SVS.