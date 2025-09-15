 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Die SG Hohenstein musste gegen Seitzenhahn eine 1:5-Niederlage hinnehmen.
Die SG Hohenstein musste gegen Seitzenhahn eine 1:5-Niederlage hinnehmen.

A-Liga RTK: SG Hohenstein personell gebeutelt

SGH muss 1:5-Niederlage gegen Seitzenhahn hinnehmen

Rheingau-Taunus. In der A-Liga Rheingau-Taunus musste die SG Hohenstein eine herbe Niederlage wegstecken. Mit 1:5 (1:4) verlor die SGH zuhause gegen den SV Seitzenhahn, der sich tabellarisch nun vor die Hohensteiner setzten konnte.

Dabei lief es aus Hohensteiner Sicht zu Beginn genau nach Plan: Chibueze „Chubby“ Nwankwo (13.) brachte die frühe Führung für den Vorjahreselften. Eine Initialzündung für die Gäste aus Taunusstein, die sich beachtlich durch Marvin Schultz (21.) und Martin Schwartz (30.) zurückmeldeten.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Hohenstein
SG HohensteinSG Hohenstein
SV Seitzenhahn
SV SeitzenhahnSeitzenhahn
1
5
Abpfiff

Der Doppelpack von Martin Adam noch vor der Pause (41./45.) war der endgültige Genickbruch für die ersatzgeschwächt gebeutelten Hohensteiner. Die im zweiten Durchgang eine Reaktion zeigten, ohne zwingend zu werden. Jannik Neuerer (76.) hatte per Kopf nach langem Freistoß das letzte Wort für den SVS.

Die weiteren Partien im Überblick:

Gestern, 14:30 Uhr
SV 1895 Neuhof
SV 1895 Neuhof1895 Neuhof
SV Presberg
SV PresbergPresberg
4
2
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf II
FV Geisenheim 08
FV Geisenheim 08Geisenheim
4
6
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa II
TSV Bleidenstadt
TSV BleidenstadtBleidenstadt II
2
2
Abpfiff

Gestern, 10:30 Uhr
SG Orlen
SG OrlenOrlen II
Türk Spor Bad Schwalbach
Türk Spor Bad SchwalbachTS Bad Schw.
2
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Kemel
TuS KemelTuS Kemel
TuS Hahn
TuS HahnHahn
5
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV 1934 Hallgarten
SV 1934 HallgartenHallgarten
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg
1
2
Abpfiff

