A-Liga RTK: Perfekter Einstand für Sascha Brengelmann

Trotz verschossenem Elfmeter von Winter-Zugang Paul Seidel, der nach zweijähriger Fußballpause im Winter bei der TuS anheuerte (vorher SG Orlen), ließen die Gäste nicht nach. Nach dem Treffer von Timo Krodel (30.) ging es mit 3:0 in die Kabine. Felix Kohlstadt (50.) sorgte in Halbzeit zwei schnell für klare Verhältnisse. Erik Repp (57.) traf zum 5:0-Endstand. "Es ziehen alle an einem Strang", fühlt sich Brengelmann bei seinem neuen Verein direkt pudelwohl. Zuvor hatte der Übungsleiter für den SV Johannisberg an der Seitenlinie gestanden. Nach dessen Ausscheiden folgte im Winter die neue Aufgabe TuS Hahn.