A-Liga RTK: Paul Ott macht den FSV-Erfolg perfekt Oberwallufer trifft im A-Liga-Hit in der Nachspielzeit +++ Barg und Mintzel mit Torgale beim Ex-Klub +++ Hallgarten punktet in Bad Schwalbach

Rheingau-Taunus . 9:0 an früherer Wirkungsstätte – für Spielertrainer Thorsten Barg und Alf Mintzel, die beiden Ex-Wallufer im Dress des Fußball-A-Ligisten TGSV Holzhausen, war der Ausflug in den Rheingau bei der zweiten Garnitur der SG Walluf mit einem klaren Ergebnis verbunden. „Wir wollten oben dabei sein, so gesehen bin ich bisher zufrieden“, sagte Ex-Profi Barg nach dem Jahresfinale. Im überwiegend mit Holzhausener Jungs besetzten Kader weiter den lokalen Aspekt wahren und den kontinuierlichen Aufbau fortsetzen, das ist sein Ansatz für das kommende Jahr. Winterzugänge, wenn es überhaupt welche gibt, müssten ins Gesamtgefüge und zur Mannschaft passen, streicht er heraus.