A-Liga RTK: Mustafa Aktan trifft mit fast 50 traumhaft

08-Keeper in die Klinik: Geisenheims Torhüter Lukas Fittler verletzte sich in der Nachspielzeit, musste mit Schmerzen sogar ins Krankenhaus gebracht werden. Die erst befürchtete Schienbeinfraktur stellte sich dort als Prellung heraus, beim späteren gemeinsamen Essen habe der Keeper das Bein schon wieder leicht belasten können, schildert 08-Vize Peter Harteman, der einem Punktgewinn nachtrauerte. „Gegen einen sehr aggressiven, jungen und guten Gegner aus Geisenheim war es umso wichtiger, nach dem schlechten Auftritt gegen Seitzenhahn (2:3) eine Reaktion zu zeigen. Dem Geisenheimer Torhüter wünsche ich im Namen des SV Hallgarten gute Besserung“, betonte Kapitän Solter.