Mustafa Aktan prägt auch mit fast 50 Jahren noch das Spiel - im Duell mit Geisenheim wurde er zum Matchwinner und verwandelte einen Freistoß direkt.
Mustafa Aktan prägt auch mit fast 50 Jahren noch das Spiel - im Duell mit Geisenheim wurde er zum Matchwinner und verwandelte einen Freistoß direkt. – Foto: Willi Roth - Archiv

A-Liga RTK: Mustafa Aktan trifft mit fast 50 traumhaft

Warum der Dauerbrenner so wertvoll für A-Ligist SV Hallgarten ist +++ Geisenheims Keeper Fittler verletzt sich

Rheingau-Taunus. In der A-Liga Rheingau-Taunus konnten sich die Fußballer des SV Hallgarten im Rheingau-Duell gegen den FV 08 Geisenheim mit 2:0 (0:0) durchsetzen. Auch weil der 49-jährige Mustafa Aktan (wird am 22. August 50) per direktem Freistoß (86.) kurz vor Schluss zum Spielentscheider wurde, seinem SVH den ersten Saisondreier bescherte.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

„Er hat ein Riesenspiel gemacht. Was er abgespult hat, ist unglaublich“, staunte auch sein Keeper Henri Solter nicht schlecht. Im Vorfeld verpassten die Hausherren gleich mehrmals die Führung, nach Aktans Brustlöser schwächten sich die Gäste selbst – Maximilian Hecht sah die Ampelkarte (90.+2). Das 2:0 per Konter war für Hallgartens Torgarant Moritz Jandl (vergangene Saison 22 Tore) kurz vor Abpfiff dann nur noch Formsache (90.+6).

Gestern, 15:00 Uhr
SV 1934 Hallgarten
SV 1934 HallgartenHallgarten
FV Geisenheim 08
FV Geisenheim 08Geisenheim
2
0
Abpfiff

08-Keeper in die Klinik: Geisenheims Torhüter Lukas Fittler verletzte sich in der Nachspielzeit, musste mit Schmerzen sogar ins Krankenhaus gebracht werden. Die erst befürchtete Schienbeinfraktur stellte sich dort als Prellung heraus, beim späteren gemeinsamen Essen habe der Keeper das Bein schon wieder leicht belasten können, schildert 08-Vize Peter Harteman, der einem Punktgewinn nachtrauerte. „Gegen einen sehr aggressiven, jungen und guten Gegner aus Geisenheim war es umso wichtiger, nach dem schlechten Auftritt gegen Seitzenhahn (2:3) eine Reaktion zu zeigen. Dem Geisenheimer Torhüter wünsche ich im Namen des SV Hallgarten gute Besserung“, betonte Kapitän Solter.

Die weiteren Partien im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
Türk Spor Bad Schwalbach
Türk Spor Bad SchwalbachTS Bad Schw.
TuS Hahn
TuS HahnHahn
2
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Hattenheim
SSV HattenheimHattenheim
SV Seitzenhahn
SV SeitzenhahnSeitzenhahn
2
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Kemel
TuS KemelTuS Kemel
SV Presberg
SV PresbergPresberg
5
0
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SG Orlen
SG OrlenOrlen II
TSV Bleidenstadt
TSV BleidenstadtBleidenstadt II
3
2
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf II
SV 1895 Neuhof
SV 1895 Neuhof1895 Neuhof
4
2
Abpfiff

Morgen, 20:00 Uhr
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa II
SG Hohenstein
SG HohensteinSG Hohenstein
20:00live

