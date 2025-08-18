A-Liga RTK: Mustafa Aktan trifft mit fast 50 traumhaft

Rheingau-Taunus. In der A-Liga Rheingau-Taunus konnten sich die Fußballer des SV Hallgarten im Rheingau-Duell gegen den FV 08 Geisenheim mit 2:0 (0:0) durchsetzen. Auch weil der 49-jährige Mustafa Aktan (wird am 22. August 50) per direktem Freistoß (86.) kurz vor Schluss zum Spielentscheider wurde, seinem SVH den ersten Saisondreier bescherte.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
„Er hat ein Riesenspiel gemacht. Was er abgespult hat, ist unglaublich“, staunte auch sein Keeper Henri Solter nicht schlecht. Im Vorfeld verpassten die Hausherren gleich mehrmals die Führung, nach Aktans Brustlöser schwächten sich die Gäste selbst – Maximilian Hecht sah die Ampelkarte (90.+2). Das 2:0 per Konter war für Hallgartens Torgarant Moritz Jandl (vergangene Saison 22 Tore) kurz vor Abpfiff dann nur noch Formsache (90.+6).
08-Keeper in die Klinik: Geisenheims Torhüter Lukas Fittler verletzte sich in der Nachspielzeit, musste mit Schmerzen sogar ins Krankenhaus gebracht werden. Die erst befürchtete Schienbeinfraktur stellte sich dort als Prellung heraus, beim späteren gemeinsamen Essen habe der Keeper das Bein schon wieder leicht belasten können, schildert 08-Vize Peter Harteman, der einem Punktgewinn nachtrauerte. „Gegen einen sehr aggressiven, jungen und guten Gegner aus Geisenheim war es umso wichtiger, nach dem schlechten Auftritt gegen Seitzenhahn (2:3) eine Reaktion zu zeigen. Dem Geisenheimer Torhüter wünsche ich im Namen des SV Hallgarten gute Besserung“, betonte Kapitän Solter.