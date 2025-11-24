Zuhause verlor der SV Johannisberg im Jahr 2025 kein einziges Heimspiel. – Foto: RSCP Photo - Archiv

A-Liga RTK: Makellose SVJ-Heimbilanz und Hallgartens Last-Minute-Sieg Nur im Rheingau wurde gespielt - dort gewannen Johannisberg und Hallgarten je 2:1 +++ SVJ schließt Fußballjahr 2025 ohne Heimniederlage ab

Rheingau-Taunus. In der A-Liga Rheingau-Taunus fand der Spielbetrieb nur auf zwei Sportplätzen statt. Im Rheingau schienen sich die Witterungsbedingungen nicht so dramatisch auf die Platzverhältnisse ausgewirkt zu haben, so konnte in Johannisberg und in Hallgarten angepfiffen werden. Für beide Heimteams mit dem besseren Ende: Tabellenführer SV Johannisberg schlug den TSV Bleidenstadt II mit 2:1, knackte damit die 40-Punkte-Marke und geht nun in die Winterpause. Der SV Hallgarten durfte beim 2:1 gegen den SV Presberg ganz spät jubeln und hält den Anschluss nach oben.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.