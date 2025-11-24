A-Liga RTK: Makellose SVJ-Heimbilanz und Hallgartens Last-Minute-Sieg

Rheingau-Taunus. In der A-Liga Rheingau-Taunus fand der Spielbetrieb nur auf zwei Sportplätzen statt. Im Rheingau schienen sich die Witterungsbedingungen nicht so dramatisch auf die Platzverhältnisse ausgewirkt zu haben, so konnte in Johannisberg und in Hallgarten angepfiffen werden. Für beide Heimteams mit dem besseren Ende: Tabellenführer SV Johannisberg schlug den TSV Bleidenstadt II mit 2:1, knackte damit die 40-Punkte-Marke und geht nun in die Winterpause. Der SV Hallgarten durfte beim 2:1 gegen den SV Presberg ganz spät jubeln und hält den Anschluss nach oben.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Max Merken, Spielertrainer des SVJ, sah gegen die Bleidenstadt-Zweite ein Spiel, das "bis zum Schluss auf Messers Schneide" stand. Auch aufgrund des Gegners, dem Merken hinterher ein Lob aussprach. "Sie waren die ersten 30 Minuten besser", war die Führung durch Bouziane Boualem (28.) die logische Folge. Benedikt Franz (35.) und Jan Siegler (45.+1) drehten noch vor der Pause das Spiel - nach dem Seitenwechsel hätte Jochen Fritz vom Punkt erhöhen können, Hamza Abusalim parierte stark (62.). "Stehst du da oben, gewinnst du solche Spiele", freute sich Merken darüber, dass sein Team das Ergebnis über die Zeit brachte, in der Winterpause könne nun neue Kraft getankt werden. Im Kalenderjahr 2025 verloren die Johannisberger zudem kein einziges Pflicht-Heimspiel.
Beim SV Hallgarten zeigte sich Sportlicher Leiter Alex Much nach Abpfiff erleichtert: "Das war hochverdient. Wir haben in beiden Halbzeiten die Tore nicht gemacht". Johannes Lahr war zweimal zur Stelle (46./90.+2) - das reichte am Ende für den knappen Heimsieg. Tom Siegel (80.) traf zwischendrin zum Presberger Ausgleich.