Zuhause verlor der SV Johannisberg im Jahr 2025 kein einziges Heimspiel.
A-Liga RTK: Makellose SVJ-Heimbilanz und Hallgartens Last-Minute-Sieg

Nur im Rheingau wurde gespielt - dort gewannen Johannisberg und Hallgarten je 2:1 +++ SVJ schließt Fußballjahr 2025 ohne Heimniederlage ab

Rheingau-Taunus. In der A-Liga Rheingau-Taunus fand der Spielbetrieb nur auf zwei Sportplätzen statt. Im Rheingau schienen sich die Witterungsbedingungen nicht so dramatisch auf die Platzverhältnisse ausgewirkt zu haben, so konnte in Johannisberg und in Hallgarten angepfiffen werden. Für beide Heimteams mit dem besseren Ende: Tabellenführer SV Johannisberg schlug den TSV Bleidenstadt II mit 2:1, knackte damit die 40-Punkte-Marke und geht nun in die Winterpause. Der SV Hallgarten durfte beim 2:1 gegen den SV Presberg ganz spät jubeln und hält den Anschluss nach oben.

Gestern, 15:00 Uhr
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg
TSV Bleidenstadt
TSV BleidenstadtBleidenstadt II
2
1
Abpfiff

Max Merken, Spielertrainer des SVJ, sah gegen die Bleidenstadt-Zweite ein Spiel, das "bis zum Schluss auf Messers Schneide" stand. Auch aufgrund des Gegners, dem Merken hinterher ein Lob aussprach. "Sie waren die ersten 30 Minuten besser", war die Führung durch Bouziane Boualem (28.) die logische Folge. Benedikt Franz (35.) und Jan Siegler (45.+1) drehten noch vor der Pause das Spiel - nach dem Seitenwechsel hätte Jochen Fritz vom Punkt erhöhen können, Hamza Abusalim parierte stark (62.). "Stehst du da oben, gewinnst du solche Spiele", freute sich Merken darüber, dass sein Team das Ergebnis über die Zeit brachte, in der Winterpause könne nun neue Kraft getankt werden. Im Kalenderjahr 2025 verloren die Johannisberger zudem kein einziges Pflicht-Heimspiel.

Gestern, 15:00 Uhr
SV 1934 Hallgarten
SV 1934 HallgartenHallgarten
SV Presberg
SV PresbergPresberg
2
1
Abpfiff

Beim SV Hallgarten zeigte sich Sportlicher Leiter Alex Much nach Abpfiff erleichtert: "Das war hochverdient. Wir haben in beiden Halbzeiten die Tore nicht gemacht". Johannes Lahr war zweimal zur Stelle (46./90.+2) - das reichte am Ende für den knappen Heimsieg. Tom Siegel (80.) traf zwischendrin zum Presberger Ausgleich.

Alle abgesagten Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 13:00 Uhr
SG Orlen
SG OrlenOrlen II
FV Geisenheim 08
FV Geisenheim 08Geisenheim
Abgesagt

Gestern, 15:00 Uhr
SV Seitzenhahn
SV SeitzenhahnSeitzenhahn
TuS Kemel
TuS KemelTuS Kemel
Abgesagt

Gestern, 15:00 Uhr
SG Hohenstein
SG HohensteinSG Hohenstein
SSV Hattenheim
SSV HattenheimHattenheim
Abgesagt

Gestern, 13:00 Uhr
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa II
SV 1895 Neuhof
SV 1895 Neuhof1895 Neuhof
Abgesagt

Gestern, 15:00 Uhr
Türk Spor Bad Schwalbach
Türk Spor Bad SchwalbachTS Bad Schw.
SG Walluf
SG WallufSG Walluf II
Abgesagt

