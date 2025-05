A-Liga RTK: Johannisbergs Minimalchance auf die Relegation

Geisenheim. Der SV Johannisberg hat den Aufstieg noch nicht abgeschrieben. Damit es klappt, müsste Spitzenreiter SSV Hattenheim am Donnerstag (15 Uhr) gegen Türk Spor Bad Schwalbach verlieren, während Johannisberg bei der SG RaMa II mit einem Tor Vorsprung gewinnt. Dann wären beide punktgleich (61), auch der direkte Vergleich ist ausgeglichen – die Tordifferenz entscheidet. Gegen Seitzenhahn hielt Johannisberg mit einem 7:2-Erfolg die Hoffnung am Leben.

Nach einer frühen Roten Karte gegen Gäste-Keeper Berghäuser trafen Benedikt Franz (3), Jan Siegler (2), Max Waldmann und Spielertrainer Max Merken. "Wir haben unsere Hausaufgaben die komplette Rückrunde gemacht. Die Hoffnung stirbt zuletzt", so Merken, der auf Türk Spor hofft – und sich über die Spielverlegung seines Spiels in Raunenthal ärgert: "Dass das Spiel am Vatertag von 12 auf 15 Uhr verlegt wird, ist ein Unding. Das ist ohne Sinn und Verstand." Die Klassenleitung wollte so wohl einer möglichen Wettbewerbsverzerrung vorbeugen. "Es ist von Hattenheim und nicht von uns abhängig. Also macht das keinen Sinn", begründet Merken seinen Ärger über die Verlegung.

Durch den Gruppenliga-Klassenerhalt der SpVgg Eltville ist derweil klar, dass der FV 08 Geisenheim in die Relegation muss. Eltville II steht ohnehin durch seinen Rückzug als erster Absteiger fest. Seitzenhahn, Türk Spor und die SG Hohenstein haben den Klassenerhalt sicher.