A-Liga RTK: Johannisberger Pflichtsieg

Rheingau-Taunus. In der A-Liga Rheingau-Taunus feierten der SV Johannisberg einen wichtigen 3:1(2:0)-Heimsieg gegen den SV Seitzenhahn. „Mund abputzen, weitermachen“, fiel das nüchterne Fazit von SVJ-Spielertrainer Max Merken aus, dessen Team weiterhin Tabellenführer bleibt und den Vorsprung bei einem Sieg am Donnerstag (20 Uhr) bei der SG Hohenstein sogar auf sechs Punkte ausbauen kann. Aufgrund von Defiziten beim Schiedsrichter-Soll wird den Johannisbergern ein Punkt nachträglich abgezogen.

Nachdem der SVJ am vergangenen Donnerstag im Kreispokal-Derby beim FV 08 Geisenheim im Elfmeterschießen mit 2:4 ausgeschieden waren, startete er gegen Seitzenhahn früh durch den Führungstreffer von Benedikt Franz (15.) in die Partie. „Es war kein Fußball-Schmankerl, weil sich der Gegner fast nur aufs Verteidigen konzentriert hat“, stellte Merken fest, der dann fast den Ausgleich hinnehmen musste. Aber Keeper Sebastian Kufs parierte den Foulelfmeter gegen Arndt Reuter (41.). Kurz darauf blieb Tim Wahl auf der anderen Seite vom Punkt sicher (45.) und erhöhte. Spätestens nach Philip Gergins 3:0 (67.) war die Messe gelesen. Auch wenn Patrick Rockland (71./Foulelfmeter) für die Gäste verkürzte. Merken bewahrt derweil Bodenhaftung, denkt von Spiel zu Spiel.