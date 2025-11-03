 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Der SV Johannisberg bleibt weiterhin auf Kurs.
Der SV Johannisberg bleibt weiterhin auf Kurs. – Foto: RSCP Photo - Archiv

A-Liga RTK: Johannisberger Pflichtsieg

Rheingauer bleiben weiterhin Spitzenreiter und können ihre Tabellenführung am kommenden Donnerstag ausbauen

Verlinkte Inhalte

KLA Rheingau-Taunus
TuS Kemel
Presberg
SG Walluf II
Hattenheim

Rheingau-Taunus. In der A-Liga Rheingau-Taunus feierten der SV Johannisberg einen wichtigen 3:1(2:0)-Heimsieg gegen den SV Seitzenhahn. „Mund abputzen, weitermachen“, fiel das nüchterne Fazit von SVJ-Spielertrainer Max Merken aus, dessen Team weiterhin Tabellenführer bleibt und den Vorsprung bei einem Sieg am Donnerstag (20 Uhr) bei der SG Hohenstein sogar auf sechs Punkte ausbauen kann. Aufgrund von Defiziten beim Schiedsrichter-Soll wird den Johannisbergern ein Punkt nachträglich abgezogen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Gestern, 14:30 Uhr
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg
SV Seitzenhahn
SV SeitzenhahnSeitzenhahn
3
1
Abpfiff

Nachdem der SVJ am vergangenen Donnerstag im Kreispokal-Derby beim FV 08 Geisenheim im Elfmeterschießen mit 2:4 ausgeschieden waren, startete er gegen Seitzenhahn früh durch den Führungstreffer von Benedikt Franz (15.) in die Partie. „Es war kein Fußball-Schmankerl, weil sich der Gegner fast nur aufs Verteidigen konzentriert hat“, stellte Merken fest, der dann fast den Ausgleich hinnehmen musste. Aber Keeper Sebastian Kufs parierte den Foulelfmeter gegen Arndt Reuter (41.). Kurz darauf blieb Tim Wahl auf der anderen Seite vom Punkt sicher (45.) und erhöhte. Spätestens nach Philip Gergins 3:0 (67.) war die Messe gelesen. Auch wenn Patrick Rockland (71./Foulelfmeter) für die Gäste verkürzte. Merken bewahrt derweil Bodenhaftung, denkt von Spiel zu Spiel.

Do., 06.11.2025, 20:00 Uhr
SG Hohenstein
SG HohensteinSG Hohenstein
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg
20:00live

Weiter spielten:

Gestern, 14:30 Uhr
Türk Spor Bad Schwalbach
Türk Spor Bad SchwalbachTS Bad Schw.
TSV Bleidenstadt
TSV BleidenstadtBleidenstadt II
3
1
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
SSV Hattenheim
SSV HattenheimHattenheim
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa II
1
3
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
TuS Kemel
TuS KemelTuS Kemel
SG Walluf
SG WallufSG Walluf II
3
0
§ Urteil

Gestern, 14:30 Uhr
SV 1934 Hallgarten
SV 1934 HallgartenHallgarten
SV 1895 Neuhof
SV 1895 Neuhof1895 Neuhof
3
2
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SG Orlen
SG OrlenOrlen II
SG Hohenstein
SG HohensteinSG Hohenstein
9
0
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
TuS Hahn
TuS HahnHahn
SV Presberg
SV PresbergPresberg
3
1
Abpfiff

Aufrufe: 03.11.2025, 10:30 Uhr
Lauris OmmertAutor