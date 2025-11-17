Der SV Presberg (blaue Trikots) drehte nach dem Hinspiel-3:5 gegen die SG Orlen II nun die Ergebnistafel um, während der SSV Hattenheim (rote Trikots) mit 0:4 in Neuhof verlor. – Foto: Evi Meurer - Archiv

A-Liga RTK: Johannisberg marschiert, Presberg revanchiert sich SV Presberg um Doppelpacker Ali Naghsh ringt SG Orlen II nieder und revanchiert sich für ersten Spieltag Verlinkte Inhalte KLA Rheingau-Taunus TuS Kemel Presberg SG Walluf II Hattenheim + 11 weitere

Rheingau-Taunus. Viel war los beim Rückrundenauftakt in der A-Liga Rheingau-Taunus. Herbstmeister SV Johannisberg gewann auch das zweite Rheingau-Derby in Folge dank Viererpacker Benedikt Franz, der SV Neuhof entschied das Verfolgerduell gegen Hattenheim (4:0) für sich und im Abstiegskampf sammelten die SG Walluf II (2:1 gegen RaMa II) und der TSV Bleidenstadt II (5:0 gegen den TuS Hahn) Big Points. Genauso wie der SV Presberg, der ebenfalls wichtige Punkte holte, sich zudem bei der SG Orlen II nach dem Hinspiel 3:5 revanchierte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. SVP gegen SG Orlen II diesmal mit umgedrehter Ergebnistafel