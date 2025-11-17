A-Liga RTK: Johannisberg marschiert, Presberg revanchiert sich

Rheingau-Taunus. Viel war los beim Rückrundenauftakt in der A-Liga Rheingau-Taunus. Herbstmeister SV Johannisberg gewann auch das zweite Rheingau-Derby in Folge dank Viererpacker Benedikt Franz, der SV Neuhof entschied das Verfolgerduell gegen Hattenheim (4:0) für sich und im Abstiegskampf sammelten die SG Walluf II (2:1 gegen RaMa II) und der TSV Bleidenstadt II (5:0 gegen den TuS Hahn) Big Points. Genauso wie der SV Presberg, der ebenfalls wichtige Punkte holte, sich zudem bei der SG Orlen II nach dem Hinspiel 3:5 revanchierte.
Diesmal las sich die Ergebnistafel umgedreht, zu aller Zufriedenheit von Presberg-Steuermann Axel Kaiser, der nach Abpfiff auch erstmal durchatmen musste. „Unsere komplette Verteidigung hat gefehlt, aber trotzdem haben wir kämpferisch dagegengehalten.“ Gleich dreimal lag der SVP auf heimischen Hartplatz zurück – Tim Menger (2) und Finn Ott trafen für die Gäste. Aidin Avdic und Marius Reutershahn hatten vor der Pause zweimal ausgeglichen.
In der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt. Nach dem Doppelpack von Routinier Ali Naghsh vergaben die Presberger drei „Hundertprozentige“, so Kaiser, ehe Felix Worf zum erlösenden 5:3 traf. Dragan Jozic (89.) sah kurz vor Schluss aufgrund einer Unsportlichkeit die Rote Karte, auf Orlener Seite flog der kurz zuvor eingewechselte Muhammed Demirelli mit Gelb-Rot (Meckern) vom Platz.
