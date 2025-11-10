 2025-10-30T14:25:35.653Z

Warum bei der SG Hohenstein trotz letztem Platz Zuversicht herrscht.
A-Liga RTK: Hohensteiner Fluch früher Gegentore

SGH in der A-Liga Letzter, aber Zuversicht bleibt

Hohenstein. In der A-Liga Rheingau-Taunus bleibt es auch nach 14 Spieltagen im Abstiegskampf spannend. Nur drei Punkte trennen den Tabellenletzten SG Hohenstein vom Zehnten FV 08 Geisenheim. „Wir sehen in jedem Spiel, dass wir mithalten können“, sah Hohensteins Spielausschuss-Mitglied Lukas Bachmann auch nach dem 1:1 gegen den SV Hallgarten eine ansprechende Leistung.

Gestern, 14:30 Uhr
SG Hohenstein
SG HohensteinSG Hohenstein
SV 1934 Hallgarten
SV 1934 HallgartenHallgarten
1
1
Abpfiff

Und dennoch hätten es auch drei Punkte sein können, wäre da nicht die defensive Anfälligkeit in der Anfangsphase. Am vergangenen Donnerstag gegen den SV Johannisberg (1:4) kassierte man in der zweiten Minute einen Gegentreffer. Gleiches Spiel nun gegen den SVH, der früh durch Leo Müller (3.) in Führung ging. „Das war das gleiche Spiel wie immer“, seufzte Bachmann und fügte an: „Regelmäßig verpennen wir die Anfangsphase.“ Danach war es ein ausgeglichenes Spiel. Spät sorgte Tobias Hense nach einem Standard für den Ausgleich. „Das Unentschieden geht in Ordnung“, findet Bachmann, der an viele personelle Ausfälle erinnert. Gleichzeitig fehle ein „richtiger Stürmer“, der Torchancen konsequent nutze. Mögliche Verstärkungen schließt er im Winter nicht aus. „Unser Manko ist, dass die Ergebnisse ausbleiben“, bleibt Bachmann optimistisch in Sachen Klassenerhalt.

Weiter spielten:

Gestern, 14:30 Uhr
FV Geisenheim 08
FV Geisenheim 08Geisenheim
TuS Hahn
TuS HahnHahn
1
2
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
SV Presberg
SV PresbergPresberg
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg
1
5
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
SV Seitzenhahn
SV SeitzenhahnSeitzenhahn
SG Orlen
SG OrlenOrlen II
3
4
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
SV 1895 Neuhof
SV 1895 Neuhof1895 Neuhof
TuS Kemel
TuS KemelTuS Kemel
1
3
Abpfiff

Gestern, 12:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf II
SSV Hattenheim
SSV HattenheimHattenheim
2
5
Abpfiff

Gestern, 12:00 Uhr
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa II
Türk Spor Bad Schwalbach
Türk Spor Bad SchwalbachTS Bad Schw.
5
2
Abpfiff



