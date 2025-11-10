A-Liga RTK: Hohensteiner Fluch früher Gegentore

Hohenstein. In der A-Liga Rheingau-Taunus bleibt es auch nach 14 Spieltagen im Abstiegskampf spannend. Nur drei Punkte trennen den Tabellenletzten SG Hohenstein vom Zehnten FV 08 Geisenheim. „Wir sehen in jedem Spiel, dass wir mithalten können“, sah Hohensteins Spielausschuss-Mitglied Lukas Bachmann auch nach dem 1:1 gegen den SV Hallgarten eine ansprechende Leistung.

Und dennoch hätten es auch drei Punkte sein können, wäre da nicht die defensive Anfälligkeit in der Anfangsphase. Am vergangenen Donnerstag gegen den SV Johannisberg (1:4) kassierte man in der zweiten Minute einen Gegentreffer. Gleiches Spiel nun gegen den SVH, der früh durch Leo Müller (3.) in Führung ging. „Das war das gleiche Spiel wie immer“, seufzte Bachmann und fügte an: „Regelmäßig verpennen wir die Anfangsphase.“ Danach war es ein ausgeglichenes Spiel. Spät sorgte Tobias Hense nach einem Standard für den Ausgleich. „Das Unentschieden geht in Ordnung“, findet Bachmann, der an viele personelle Ausfälle erinnert. Gleichzeitig fehle ein „richtiger Stürmer“, der Torchancen konsequent nutze. Mögliche Verstärkungen schließt er im Winter nicht aus. „Unser Manko ist, dass die Ergebnisse ausbleiben“, bleibt Bachmann optimistisch in Sachen Klassenerhalt.

