A-Liga RTK: Hattenheimer Derbysieg vor 250 Zuschauern

"Wir sind am Anfang ein bisschen schwierig reingekommen, haben danach unsere Chancen aber genutzt", sagte Hattenheims Dennis Merten. Bastian Herke, der nach überstandener Verletzung die SSV-Offensive bereichert, sorgte per Doppelschlag (17./18.) für die schnelle Führung der Heimelf. Adam Kovacs (24.) und Daniel Graumann (31.) wussten diese in Folge auszubauen. "Dann hatten wir noch die 150-Prozent-Chance auf das 5:0", war Merten dennoch mit dem Ergebnis und der Leistung hoch zufrieden. Hallgarten berappelte sich zur Pause, Moritz Jandl (48.) ließ kurz nach Wiederanpfiff die Hoffnung auf eine Aufholjagd nochmal aufkeimen. Doch diese sollte nicht mehr gelingen - auch in Überzahl nicht. Arin Hatamian sah 20 Minuten vor Schluss aufgrund eines unfairen Einsteigens die Rote Karte.

SSV will zweiten Platz verteidigen - Trainer bleibt