Allgemeines
Der TuS Hahn musste sich mit 3:5 gegen die SG Walluf II geschlagen geben. – Foto: Marcel Faust - Archiv

A-Liga RTK: Hahner "Unvermögen" gegen Walluf-Zweite

TuS bleibt nach Acht-Tore-Spektakel weiterhin Schlusslicht +++ Orlen-Orkan fegt über Hattenheimer

KLA Rheingau-Taunus
TuS Kemel
Presberg
SG Walluf II
Hattenheim

Taunusstein. A-Ligist TuS Hahn musste einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Mit 3:5(2:3) verlor die Mannschaft von Trainer Sascha Brengelmann gegen den Verbandsliga-Unterbau der SG Walluf. "Komplettes Unvermögen von uns, wir waren nicht auf dem Platz", ärgerte sich Brengelmann.

Für dessen Hahner am Tabellenende mit gerade einmal fünf Punkten aus neun Spielen die Luft immer dünner wird. Nun folgen mit direkten Duellen gegen die SG Hohenstein am kommenden Donnerstag (20 Uhr), dem SV Seitzenhahn, dem Derby gegen den SV Neuhof und dem Spiel gegen den SV Presberg wegweisende Wochen. "Wir müssen uns zusammensetzen und einiges hinterfragen. Alle müssen sich an die eigene Nase packen", ist sich Brengelmann der prekären Lage bewusst.

Gestern, 14:00 Uhr
TuS Hahn
TuS HahnHahn
SG Walluf
SG WallufSG Walluf II
3
5
Abpfiff

Gegen die Rheingauer lief der TuS früh einem 0:2-Rückstand hinterher, nachdem Jonas Dalbert (2./half von der ersten Mannschaft aus), der "tun und lassen konnte, was er wollte", und Andreas Wartusch (12.) getroffen hatten. Erik Repp (17./21.) korrigierte den verpatzten Start per Doppelschlag. Das Momentum nahmen die Hahner jedoch nicht mit in die Pause - Wartusch (26.) traf zur erneuten Wallufer Führung. Nach dem Seitenwechsel schaffte Tom Michalik den erneuten Ausgleich (52.), der keine 20 Minuten hielt. Leandro Freund (64.) netzte zum 4:3. Nach der Ampelkarte gegen Erman Tan (85.) wegen Meckerns war es erneut Freund, der in Überzahl den Schlusspunkt setzte (90.). "Ich gehe davon aus, dass ein paar Verletzte wiederkommen", hofft Brengelmann.

Weiter spielten:

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Bleidenstadt
TSV BleidenstadtBleidenstadt II
SG Hohenstein
SG HohensteinSG Hohenstein
4
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FV Geisenheim 08
FV Geisenheim 08Geisenheim
SV Seitzenhahn
SV SeitzenhahnSeitzenhahn
3
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Presberg
SV PresbergPresberg
Türk Spor Bad Schwalbach
Türk Spor Bad SchwalbachTS Bad Schw.
3
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV 1934 Hallgarten
SV 1934 HallgartenHallgarten
TuS Kemel
TuS KemelTuS Kemel
4
4
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SG Orlen
SG OrlenOrlen II
SSV Hattenheim
SSV HattenheimHattenheim
7
3
Abpfiff

Do., 09.10.2025, 20:00 Uhr
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa II
20:00live

