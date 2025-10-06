A-Liga RTK: Hahner "Unvermögen" gegen Walluf-Zweite

Der TuS Hahn musste sich mit 3:5 gegen die SG Walluf II geschlagen geben. – Foto: Marcel Faust - Archiv

Taunusstein. A-Ligist TuS Hahn musste einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Mit 3:5(2:3) verlor die Mannschaft von Trainer Sascha Brengelmann gegen den Verbandsliga-Unterbau der SG Walluf. "Komplettes Unvermögen von uns, wir waren nicht auf dem Platz", ärgerte sich Brengelmann.

Für dessen Hahner am Tabellenende mit gerade einmal fünf Punkten aus neun Spielen die Luft immer dünner wird. Nun folgen mit direkten Duellen gegen die SG Hohenstein am kommenden Donnerstag (20 Uhr), dem SV Seitzenhahn, dem Derby gegen den SV Neuhof und dem Spiel gegen den SV Presberg wegweisende Wochen. "Wir müssen uns zusammensetzen und einiges hinterfragen. Alle müssen sich an die eigene Nase packen", ist sich Brengelmann der prekären Lage bewusst.