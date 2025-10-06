A-Liga RTK: Hahner "Unvermögen" gegen Walluf-Zweite

Taunusstein. A-Ligist TuS Hahn musste einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Mit 3:5(2:3) verlor die Mannschaft von Trainer Sascha Brengelmann gegen den Verbandsliga-Unterbau der SG Walluf. "Komplettes Unvermögen von uns, wir waren nicht auf dem Platz", ärgerte sich Brengelmann.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Für dessen Hahner am Tabellenende mit gerade einmal fünf Punkten aus neun Spielen die Luft immer dünner wird. Nun folgen mit direkten Duellen gegen die SG Hohenstein am kommenden Donnerstag (20 Uhr), dem SV Seitzenhahn, dem Derby gegen den SV Neuhof und dem Spiel gegen den SV Presberg wegweisende Wochen. "Wir müssen uns zusammensetzen und einiges hinterfragen. Alle müssen sich an die eigene Nase packen", ist sich Brengelmann der prekären Lage bewusst.
Gegen die Rheingauer lief der TuS früh einem 0:2-Rückstand hinterher, nachdem Jonas Dalbert (2./half von der ersten Mannschaft aus), der "tun und lassen konnte, was er wollte", und Andreas Wartusch (12.) getroffen hatten. Erik Repp (17./21.) korrigierte den verpatzten Start per Doppelschlag. Das Momentum nahmen die Hahner jedoch nicht mit in die Pause - Wartusch (26.) traf zur erneuten Wallufer Führung. Nach dem Seitenwechsel schaffte Tom Michalik den erneuten Ausgleich (52.), der keine 20 Minuten hielt. Leandro Freund (64.) netzte zum 4:3. Nach der Ampelkarte gegen Erman Tan (85.) wegen Meckerns war es erneut Freund, der in Überzahl den Schlusspunkt setzte (90.). "Ich gehe davon aus, dass ein paar Verletzte wiederkommen", hofft Brengelmann.