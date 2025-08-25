A-Liga RTK: Geisenheim 08 trauert möglichem Dreier nach

Rheingau-Taunus. In der A-Liga musste sich der FV 08 Geisenheim am Ende mit einem 2:2 (1:1)-Remis gegen den TuS Kemel zufriedengeben. „Für uns wäre mehr drin gewesen“, konstatierte Peter Harteman, Sportlicher Leiter der 08er.
Der Aufsteiger machte mit dem frühen 1:0 durch Chris-Robin Hermann (4.) den Traumstart perfekt. Nikolai Kolow stellte nach Zusammenspiel mit Fabian Odkala noch vor der Pause auf 1:1 (40.). Lenn Romberg (54.) drehte nach der Pause das Spiel, umso mehr kam für Harteman der Kemeler Ausgleich durch Tim Kleinschrot (73.) aus dem Nichts.
„Wir waren ganz klar am Drücker“, sah Harteman die junge Elf auch danach obenauf. Der Schlusspunkt sollte jedoch nicht der Siegtreffer, sondern der Platzverweis gegen 08er Arman Hakobyak (Notbremse) bleiben. „Ich denke, dass wir gut mithalten können“, ist Harteman im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf guter Dinge. Zumal das Trainerteam mit Steven Schaak als Co-Trainer ab September verstärkt wird.
