Der FV Geisenheim spielte gegen Kemel 2:2 unentschieden und trauerte einem möglichen Sieg nach. – Foto: Axel Lettmann - Archiv

A-Liga RTK: Geisenheim 08 trauert möglichem Dreier nach Für die Nullachter war beim 2:2 gegen Kemel mehr drin +++ Hohenstein, Neuhof und Johannisberg mit klaren Siegen +++ Hattenheim gewinnt knapp im Hartplatz-Duell Verlinkte Inhalte KLA Rheingau-Taunus TuS Kemel Presberg SG Walluf II Hattenheim + 11 weitere

Rheingau-Taunus. In der A-Liga musste sich der FV 08 Geisenheim am Ende mit einem 2:2 (1:1)-Remis gegen den TuS Kemel zufriedengeben. „Für uns wäre mehr drin gewesen“, konstatierte Peter Harteman, Sportlicher Leiter der 08er.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Der Aufsteiger machte mit dem frühen 1:0 durch Chris-Robin Hermann (4.) den Traumstart perfekt. Nikolai Kolow stellte nach Zusammenspiel mit Fabian Odkala noch vor der Pause auf 1:1 (40.). Lenn Romberg (54.) drehte nach der Pause das Spiel, umso mehr kam für Harteman der Kemeler Ausgleich durch Tim Kleinschrot (73.) aus dem Nichts.