Ligabericht
Der FV Geisenheim spielte gegen Kemel 2:2 unentschieden und trauerte einem möglichen Sieg nach.
Der FV Geisenheim spielte gegen Kemel 2:2 unentschieden und trauerte einem möglichen Sieg nach. – Foto: Axel Lettmann - Archiv

A-Liga RTK: Geisenheim 08 trauert möglichem Dreier nach

Für die Nullachter war beim 2:2 gegen Kemel mehr drin +++ Hohenstein, Neuhof und Johannisberg mit klaren Siegen +++ Hattenheim gewinnt knapp im Hartplatz-Duell

Rheingau-Taunus. In der A-Liga musste sich der FV 08 Geisenheim am Ende mit einem 2:2 (1:1)-Remis gegen den TuS Kemel zufriedengeben. „Für uns wäre mehr drin gewesen“, konstatierte Peter Harteman, Sportlicher Leiter der 08er.

Der Aufsteiger machte mit dem frühen 1:0 durch Chris-Robin Hermann (4.) den Traumstart perfekt. Nikolai Kolow stellte nach Zusammenspiel mit Fabian Odkala noch vor der Pause auf 1:1 (40.). Lenn Romberg (54.) drehte nach der Pause das Spiel, umso mehr kam für Harteman der Kemeler Ausgleich durch Tim Kleinschrot (73.) aus dem Nichts.

Gestern, 15:00 Uhr
FV Geisenheim 08
FV Geisenheim 08Geisenheim
TuS Kemel
TuS KemelTuS Kemel
2
2
Abpfiff

„Wir waren ganz klar am Drücker“, sah Harteman die junge Elf auch danach obenauf. Der Schlusspunkt sollte jedoch nicht der Siegtreffer, sondern der Platzverweis gegen 08er Arman Hakobyak (Notbremse) bleiben. „Ich denke, dass wir gut mithalten können“, ist Harteman im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf guter Dinge. Zumal das Trainerteam mit Steven Schaak als Co-Trainer ab September verstärkt wird.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 15:00 Uhr
SV Presberg
SV PresbergPresberg
SSV Hattenheim
SSV HattenheimHattenheim
1
2
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
SV Seitzenhahn
SV SeitzenhahnSeitzenhahn
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa II
3
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SG Hohenstein
SG HohensteinSG Hohenstein
SG Walluf
SG WallufSG Walluf II
5
0
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
SV 1895 Neuhof
SV 1895 Neuhof1895 Neuhof
Türk Spor Bad Schwalbach
Türk Spor Bad SchwalbachTS Bad Schw.
6
0
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
TuS Hahn
TuS HahnHahn
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg
0
4
Abpfiff

Morgen, 20:00 Uhr
TSV Bleidenstadt
TSV BleidenstadtBleidenstadt II
SV 1934 Hallgarten
SV 1934 HallgartenHallgarten
20:00live

