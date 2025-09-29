A-Liga RTK: „Gallige“ Hattenheimer Hartplatzhelden

Rheingau-Taunus. Derbysieg und neuer Tabellenführer der A-Liga Rheingau Taunus. Besser kann ein Fußball-Sonntag wohl kaum aussehen. Zumindest wenn man diejenigen fragt, die es mit dem SSV Hattenheim halten. Mit 3:1 (1:1) setzte sich der SSV auf heimischen Hartplatz gegen den SV Johannisberg durch.
Dieser Text wird euch zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
„Heute war das ein anderes Gesicht“, war Hattenheims Spielausschussvorsitzender und Stürmer Dennis Merten nach dem biederen 0:0 unter der Woche beim TuS Hahn hocherfreut über die Steigerung genau zum richtigen Zeitpunkt. Sebastian Bergmann traf vor 250 Zuschauern artistisch zur Führung (8.), die jedoch keine 30 Sekunden halten sollte. SVJ-Spielertrainer Maximilian Merken bediente vom Anstoß weg Torjäger Benedikt Franz, der egalisierte (9.). „Danach war es ein Abnutzungskampf auf beiden Seiten“, sah Merten seine Mannschaft auch im zweiten Durchgang feldüberlegen. Adam Kovacs (47.) per Willensleistung kurz nach der Pause und Merten selbst aus der Drehung (59.) tüteten den verdienten Heimsieg ein.
Das wusste auch Merken auf Johannisberger Seite einzuordnen: „Ein absolut verdienter Sieg, der auch 4:1 oder 5:1 hätte ausgehen können. Heute kam alles zusammen, zudem war Hattenheim galliger, giftiger und dominant.“ Wohl wissend, dass man auf dem Hattenheimer Hartplatz direkt am Rhein „auch mal verlieren kann“. Die verlorene Tabellenführung soll aus Johannisberger Sicht nur eine Momentaufnahme sein, die den SVJ vom Kurs, „von Spiel zu Spiel“ zu schauen, nicht abbringen soll. Dennis Merten rechnet derweil mit einer „sehr ausgeglichenen Liga, in der es jede Woche enge Spiele geben wird.“