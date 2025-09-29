Der SSV Hattenheim um Sebastian Bergmann (mitte), der zur 1:0-Führung traf, zeigten sich auch im Topspiel gegen den SV Johannisberg gewohnt heimstark. – Foto: RSCP Photo - Archiv

A-Liga RTK: „Gallige“ Hattenheimer Hartplatzhelden SSV lässt SV Johannisberg abblitzen und übernimmt Tabellenführung +++ Derbysieg vor 250 Zuschauern Verlinkte Inhalte KLA Rheingau-Taunus TuS Kemel Presberg SG Walluf II Hattenheim + 13 weitere

Rheingau-Taunus. Derbysieg und neuer Tabellenführer der A-Liga Rheingau Taunus. Besser kann ein Fußball-Sonntag wohl kaum aussehen. Zumindest wenn man diejenigen fragt, die es mit dem SSV Hattenheim halten. Mit 3:1 (1:1) setzte sich der SSV auf heimischen Hartplatz gegen den SV Johannisberg durch.

