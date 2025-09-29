 2025-09-26T13:47:28.965Z

Der SSV Hattenheim um Sebastian Bergmann (mitte), der zur 1:0-Führung traf, zeigten sich auch im Topspiel gegen den SV Johannisberg gewohnt heimstark. – Foto: RSCP Photo - Archiv

A-Liga RTK: „Gallige“ Hattenheimer Hartplatzhelden

SSV lässt SV Johannisberg abblitzen und übernimmt Tabellenführung +++ Derbysieg vor 250 Zuschauern

Rheingau-Taunus. Derbysieg und neuer Tabellenführer der A-Liga Rheingau Taunus. Besser kann ein Fußball-Sonntag wohl kaum aussehen. Zumindest wenn man diejenigen fragt, die es mit dem SSV Hattenheim halten. Mit 3:1 (1:1) setzte sich der SSV auf heimischen Hartplatz gegen den SV Johannisberg durch.

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Hattenheim
SSV HattenheimHattenheim
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg
3
1
Abpfiff

„Heute war das ein anderes Gesicht“, war Hattenheims Spielausschussvorsitzender und Stürmer Dennis Merten nach dem biederen 0:0 unter der Woche beim TuS Hahn hocherfreut über die Steigerung genau zum richtigen Zeitpunkt. Sebastian Bergmann traf vor 250 Zuschauern artistisch zur Führung (8.), die jedoch keine 30 Sekunden halten sollte. SVJ-Spielertrainer Maximilian Merken bediente vom Anstoß weg Torjäger Benedikt Franz, der egalisierte (9.). „Danach war es ein Abnutzungskampf auf beiden Seiten“, sah Merten seine Mannschaft auch im zweiten Durchgang feldüberlegen. Adam Kovacs (47.) per Willensleistung kurz nach der Pause und Merten selbst aus der Drehung (59.) tüteten den verdienten Heimsieg ein.

Merken: Hattenheim "galliger und giftiger"

Das wusste auch Merken auf Johannisberger Seite einzuordnen: „Ein absolut verdienter Sieg, der auch 4:1 oder 5:1 hätte ausgehen können. Heute kam alles zusammen, zudem war Hattenheim galliger, giftiger und dominant.“ Wohl wissend, dass man auf dem Hattenheimer Hartplatz direkt am Rhein „auch mal verlieren kann“. Die verlorene Tabellenführung soll aus Johannisberger Sicht nur eine Momentaufnahme sein, die den SVJ vom Kurs, „von Spiel zu Spiel“ zu schauen, nicht abbringen soll. Dennis Merten rechnet derweil mit einer „sehr ausgeglichenen Liga, in der es jede Woche enge Spiele geben wird.“

Weiter spielten:

Gestern, 15:00 Uhr
Türk Spor Bad Schwalbach
Türk Spor Bad SchwalbachTS Bad Schw.
SV 1934 Hallgarten
SV 1934 HallgartenHallgarten
1
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Kemel
TuS KemelTuS Kemel
SG Orlen
SG OrlenOrlen II
§ Urteil

Do., 25.09.2025, 20:00 Uhr
SV Seitzenhahn
SV SeitzenhahnSeitzenhahn
SV Presberg
SV PresbergPresberg
3
3
Abpfiff

Do., 25.09.2025, 20:00 Uhr
FV Geisenheim 08
FV Geisenheim 08Geisenheim
SG Hohenstein
SG HohensteinSG Hohenstein
6
0
Abpfiff

Di., 21.10.2025, 20:00 Uhr
SV 1895 Neuhof
SV 1895 Neuhof1895 Neuhof
TSV Bleidenstadt
TSV BleidenstadtBleidenstadt II
20:00

Gestern, 12:30 Uhr
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa II
TuS Hahn
TuS HahnHahn
6
1
Abpfiff

