A-Liga RTK: FSV Oberwalluf setzt dickes Ausrufezeichen 7:2 im A-Liga-Verfolgerduell über SV Johannisberg +++ Bad Schwalbach/Langenseifen siegt in Hallgarten +++ Kantersiege für Aarbergen und Holzhausen

Rheingau-Taunus . Tag der Kantersiege in der Fußball-A-Liga Rheingau-Taunus: Die JSG Aarbergen bezwang den TuS Hahn 9:1, der TGSV Holzhausen ließ beim 6:0 über den Unterbau der SG Walluf nichts anbrennen, während der FSV Oberwalluf vor knapp 200 Zuschauern den bislang so starken SV Johannisberg mit 7:2 in die Schranken wies.