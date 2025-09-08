A-Liga RTK: Erleichterung pur beim SV Presberg

Rheingau-Taunus. „Der Stein ist natürlich groß“, der A-Ligist SV Presberg vom Herzen gefallen ist. Jedenfalls wenn man den Vorsitzenden und Steuermann Axel Kaiser fragt. Nach sechs Partien holte der Kreisoberliga-Absteiger die ersten drei Punkte, gewann auf heimischem Hartplatz am Ende mit 5:3 (3:2) gegen die SG Walluf II. „Es zählt heute nur der Dreier“, sah Kaiser ein Spiel auf insgesamt überschaubarem Niveau, in dem sein SVP zunächst die Kontrolle übernahm.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Marius Reutershahn ließ früh per Doppelpack die Hoffnungen auf den ersten Saisonsieg aufkeimen (16./20.). Dennis Faist per Foulelfmeter (22.) und Sebastian Meckel (28.) – gleichzeitig Vorstandsmitglied – für die Gäste, die zu elft aufliefen, machten diese schnell zunichte. Presberg hatte immerhin eine Wechseloption auf der Bank, müsse dennoch seit Wochen auf einige Stammspieler verzichten, berichtet Kaiser. „Umso glücklicher sind wir, dass es mit dem Sieg geklappt hat“, durfte er nach dem wichtigen 3:2 durch den starken Leon Sinemus (45.+1) quasi mit dem Pausenpfiff aufatmen. Sinemus war es dann auch kurz nach der Pause, der mit sehenswertem Solo erhöhte (46.) – Aidin Avdic machte dann alles klar (54.).