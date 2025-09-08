 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Der SV Presberg hat seinen ersten Saisonsieg in der A-Liga eingefahren.
Der SV Presberg hat seinen ersten Saisonsieg in der A-Liga eingefahren. – Foto: Evi Meurer - Archiv

A-Liga RTK: Erleichterung pur beim SV Presberg

A-Ligist bejubelt ersten Saisonsieg über SG Walluf II, die auf der Trainerposition Weichen gestellt hat

Rheingau-Taunus. „Der Stein ist natürlich groß“, der A-Ligist SV Presberg vom Herzen gefallen ist. Jedenfalls wenn man den Vorsitzenden und Steuermann Axel Kaiser fragt. Nach sechs Partien holte der Kreisoberliga-Absteiger die ersten drei Punkte, gewann auf heimischem Hartplatz am Ende mit 5:3 (3:2) gegen die SG Walluf II. „Es zählt heute nur der Dreier“, sah Kaiser ein Spiel auf insgesamt überschaubarem Niveau, in dem sein SVP zunächst die Kontrolle übernahm.

Marius Reutershahn ließ früh per Doppelpack die Hoffnungen auf den ersten Saisonsieg aufkeimen (16./20.). Dennis Faist per Foulelfmeter (22.) und Sebastian Meckel (28.) – gleichzeitig Vorstandsmitglied – für die Gäste, die zu elft aufliefen, machten diese schnell zunichte. Presberg hatte immerhin eine Wechseloption auf der Bank, müsse dennoch seit Wochen auf einige Stammspieler verzichten, berichtet Kaiser. „Umso glücklicher sind wir, dass es mit dem Sieg geklappt hat“, durfte er nach dem wichtigen 3:2 durch den starken Leon Sinemus (45.+1) quasi mit dem Pausenpfiff aufatmen. Sinemus war es dann auch kurz nach der Pause, der mit sehenswertem Solo erhöhte (46.) – Aidin Avdic machte dann alles klar (54.).

Gestern, 15:00 Uhr
SV Presberg
SV PresbergPresberg
SG Walluf
SG WallufSG Walluf II
5
3
Abpfiff

Da half auch nicht der Doppelpack von Sebastian Meckel (63.), der nur aufgrund der prekären Personalsituation der Walluf-Zweiten auflief. Deren bisheriger Trainer Kevin Faist hatte in der vergangenen Woche seinen Rücktritt erklärt, Markus Hierath übernahm in Presberg interimsweise. Nun ist klar: Hierath wird zunächst bis zur Winterpause in Verantwortung bleiben und von Robin Sand als Co-Trainer assistiert, bestätigt Meckel. In Presberg hofft man derweil auf Rückkehrer: „Wenn sich die Verletztensituation bessert, können wir die Liga auch halten“, betont Kaiser, der Schiedsrichter Ersen Demirgöz eine gute Spielleitung bescheinigte.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Bleidenstadt
TSV BleidenstadtBleidenstadt II
SSV Hattenheim
SSV HattenheimHattenheim
1
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FV Geisenheim 08
FV Geisenheim 08Geisenheim
SG Rauenthal/Martinsthal
SG Rauenthal/MartinsthalSG RaMa II
1
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Seitzenhahn
SV SeitzenhahnSeitzenhahn
SV 1895 Neuhof
SV 1895 Neuhof1895 Neuhof
1
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SG Hohenstein
SG HohensteinSG Hohenstein
Türk Spor Bad Schwalbach
Türk Spor Bad SchwalbachTS Bad Schw.
0
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV 1919 Johannisberg
SV 1919 JohannisbergJohannisberg
SG Orlen
SG OrlenOrlen II
1
1
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
TuS Hahn
TuS HahnHahn
SV 1934 Hallgarten
SV 1934 HallgartenHallgarten
0
2
Abpfiff



