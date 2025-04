A-Liga RTK: Damian Maciol hört nach Saisonende bei SG Hohenstein auf

"Das war meine Entscheidung, nach Saisonende aufzuhören", sagt Maciol, der unter anderem die teils mangelnde Trainingsbeteiligung als einen Grund für seine Entscheidung nennt. "Es wird immer schwieriger", räumt der 44-jährige Coach ein, der nach der Vereinsgründung mit der SG Hohenstein aus der Kreisoberliga abgestiegen war - um in der aktuellen Spielzeit in der Kreisliga A nur auf einem dürftigen zwölften Platz zu stehen.

Bereits am vergangenen Donnerstagabend stand für die Maciol-Elf das schwere Auswärtsspiel gegen den SV Johannisberg an. "In den ersten 30 Minuten sind wir nicht dagewesen", ärgerte sich Maciol. Johannisberg-Sturmduo Tim Goretzko (6.) und Benedikt Franz (13.) per Kopf bestraften die schwache Anfangsphase der Gäste. "Danach hatten wir einige Chancen", sah Maciol seine Mannen im Anschluss jedoch deutlich besser im Spiel. Für etwas Zählbares sollte es jedoch nicht reichen - Paul Schmidt (90.+2) sorgte mit dem 3:0 für den Schlusspunkt. Besonders bitter: Die Brüder Jannik und Niklas Lichtblau konnten nach einem Zusammenprall nicht mehr weiterspielen. Während sich Torhüter Niklas eine starke Rückenprellung zuzog, musste Jannik Lichtblau mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus gebracht werden.