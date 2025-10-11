 2025-10-10T17:03:43.034Z

Rothenbergs Torwart Rico Johe, hier im Duell mit Nieder-Kainsbach, will auch gegen Sensbachtal die Null halten. (Archivfoto) Foto: Herbert Krämer
A-Liga: Rothenberg empfängt Team der Stunde

Keine Furcht vor formstarkem TSV Sensbachtal

Rothenberg. Nur drei Zähler sind es für die SG Rothenberg in der A-Liga zur Spitzengruppe. Drei Punkte, die die SGR gerne am Sonntag gegen das Überraschungsteam, TSV Sensbachtal, einfahren würde. Abgesehen vom Führungsduo Sandbach und Hummetroth II ist die obere Tabellenhälfte ganz eng beieinander.

