A-Liga: Rothenberg empfängt Team der Stunde

Rothenberg. Nur drei Zähler sind es für die SG Rothenberg in der A-Liga zur Spitzengruppe. Drei Punkte, die die SGR gerne am Sonntag gegen das Überraschungsteam, TSV Sensbachtal, einfahren würde. Abgesehen vom Führungsduo Sandbach und Hummetroth II ist die obere Tabellenhälfte ganz eng beieinander.

Die Rothenberger mussten bereits im ersten Drittel dieser Runde eine längere Krankheitswelle überstehen, jetzt sei man in Rothenberg aber wieder gerüstet für den Oberzent-Schlager. Auch in dieser Saison wird Unterschiedsspieler Steffen Heckmann nur in Ausnahmefällen zur Verfügung stehen. "Uns brachen extrem wichtige Spieler weg, aber unser Trainer Josip Balukcic hat ein neues Team geformt, das sehr stark über das Kollektiv kommt. Die neue Perspektive ist gerade auch für jüngere Spieler super", berichtet Melvin Huber, Rothenbergs Abteilungsleiter. Die SG Rothenberg hat in dieser Saison zu Hause noch kein Spiel verloren, noch nicht mal einen Zähler abgegeben. "Das ist das Ergebnis der Arbeit unseres Trainers."

Balukcic hat die Mannschaft so geformt, dass das Gefüge greift. Grundsätzlich arbeiten alle Mannschaftsteile von vorne bis hinten diszipliniert mit. Der Zusammenhalt hat sich stark entwickelt, was auch in den letzten zwei Spielen zu erkennen war. Das 0:6 bei Spitzenreiter SG Sandbach kommt da gerade nicht sehr überzeugend daher, aber auch da führte erst ein unglücklicher Standard zum 0:1. "Sandbach war die bessere Mannschaft, aber wir haben mit starker Einstellung dagegengehalten", so Huber weiter.

Den 5:1-Erfolg gegen den FV Mümling-Grumbach lobte Melvin Huber: "Unsere Mannschaft bewahrte die Nerven und drehte das Spiel". Vor dem Gegner am Sonntag habe man Respekt, aber keinesfalls Furcht. Sensbachtal sei die Mannschaft der Stunde, die sich mit Trainer Ralf Beisel stark verbessert habe, unter der Woche im Kreispokal aber 2:5 gegen Günterfürst unterlag.

Weiter spielen am Samstag: TSV Seckmauern II – FV Mümling-Grumbach (14 Uhr), SG Nieder-Kainsbach – FC Finkenbachtal (16 Uhr). Am Sonntag: SV Hummetroth II – KSV Reichelsheim, TSV Höchst II – SG Sandbach (beide 13 Uhr), KSG Vielbrunn – Türk Beerfelden, FSV Erbach – Türk Breuberg, VfL Michelstadt – SV Gammelsbach (alle 15 Uhr).

