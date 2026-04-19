A-Liga: RoSi gelingt das Comeback des Tages

Der TuS Driedorf siegt in Frohnhausen 2:1. Hier holt sich Till Schuster (re.) die Glückwünsche seiner Mitspieler zum 1:0 ab (v. li.): Arne Assmann, Ben Ströhmann und Tobias Hild. SSV-Keeper Niklas Ludwig ist geschlagen. © Jonathan Ortmann

Dillenburg. Das Comeback des Tages gelingt in der Fußball-A-Liga Dillenburg der SG Roth/Simmersbach, die nach 0:4-Halbzeitrückstand noch 5:4 gewinnt und die Krise der SG Sinn/Hörbach verschärft. Der TuS Driedorf verhindert am Sonntag durch seinen 2:1-Sieg bei Frohnhausen II die vorzeitige Meisterschaft der SG Obere Dill „auf der Couch“. Der designierte Titelträger gewann Freitag gegen Aartal 3:2, während die SG Eschenburg II Fellerdilln 2:0 niederrang. Damit überholte der TuS den VfL in der Tabelle und übernahm den Relegationsplatz zwei. Kommenden Sonntag könnte Obere Dill in Driedorf (der TuS hat 15 Punkte Rückstand bei fünf ausstehenden Spielen, Hinspiel 3:1 für SG) auch rechnerisch die Meisterschaft und den Kreisoberliga-Aufstieg fix machen. Weitere Dreier fahren am Sonntag der SV Eisemroth (7:1 in Merkenbach), der SV Herborn (3:2 gegen Dietzhölztal) und der TSV Ballersbach (4:1 in Eibach) ein. 1:1 trennen sich Breitscheid und Niederroßbach.