A-Liga: Rodau steigt ab, Hambach rettet sich Hammelbach/Scharbach auch gerettet von Erik Eichhorn · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Die Spieler des SC Rodau (hier rechts) steigen in die B-Liga ab. – Foto: Marvin Zubrod (Archiv)

Bergstraße. Die letzten Entscheidungen sind nun auch in der A-Liga gefallen. Während die Aufstiege von Meister FSV Rimbach und des Zweiten TSV Aschbach schon vor dem letzten Spieltag feststanden, ist nun auch klar, wer die Klasse nach unten verlassen muss. Der SC Rodau verlor sein Heimspiel gegen den FV Hofheim mit 1:3 und tritt nun den Gang in die B-Liga an. Gerettet sind hingegen der TSV Hambach (2:0 in Ober-Abtsteinach) und die SG Hammelbach/Scharbach (2:1 in Affolterbach).

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr FC Ober-Abtsteinach Ober-Abtst. TSV Hambach TSV Hambach 0 2 Abpfiff Dank einer starken Schlussphase schafften die Hambacher aus eigener Kraft den Ligaverbleib. „Natürlich haben wir immer mal wieder auf die anderen Plätze geschaut“, betonte Robin Wolff, Vorstandsmitglied beim TSV. Vor allem in der Defensive bot der Gast eine starke Leistung „Wir haben richtig gut verteidigt und nur wenig zugelassen. Wir waren von Beginn an konzentriert und fokussiert“, lobte Wolff, der am Ende von einem verdienten Sieg sprach, was auch FCO-Sprecher Michael Döringer so sah: „Der Hambacher Sieg geht in Ordnung. Wir waren heute sehr unkonzentriert, und das ärgert mich.“ Tore: 0:1 Timo Wolff (81.), 0:2 Nicolas Fetsch (90.). – Schiedsrichter: Justus (Ladenburg). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Sebastian Fetsch. Von Dungens Ansprache zeigt Wirkung

Nach der Heimniederlage steht fest: Der SC muss den Gang in die B-Liga antreten. Lange Zeit sah es aber nicht danach aus. „Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Gastgeber besser und sind auch hochverdient in Führung gegangenen“, ärgerte sich FV-Trainer Maximilian von Dungen über die Leistung seiner Elf und fand in der Pause deutliche Worte: „Ich habe die Spieler nochmals an der Ehre gepackt. Wir wollten die Saison nicht so beenden.“ Mit Wiederanpfiff zeigten die Hofheimer dann ein anderes Gesicht, bei den Rodauern schwanden die Kräfte, sodass die Gäste am Ende nicht unverdient gewannen. Tore: 1:0 Rohr (22.), 1:1 Buschmann (80.), 1:2 Klutkovsky (86.), 1:3 Buschmann (90.+8). – Schiedsrichter: Fetzer (Rimhorn). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Mehner.

SG-Trainer Oliver Zeug war nach dem geschafften Klassenerhalt glücklich: „Mir war es wichtig, mich mit diesem Erfolg von diesem Verein zu verabschieden. Zeug sah im Derby eine engagierte Leistung seiner Mannschaft. „Wir haben nochmals alles reingeworfen. Was mich besonders freut ist, dass mit Jan Impe unser Mittelfeldtor den Siegtreffer erzielte. Er hat es absolut verdient“, lobte der Übungsleiter. Tore: 1:0 Ajdin Pudic (5., Handelfmeter), 1:1 Glesman (74.), 1:2 Jan Impe (82.). – Schiedsrichter: Kutscher (Reichenbach). – Zuschauer: 350. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

TV-Trainer Ümit Erdem war nach dem torlosen Remis trotzdem zufrieden: „Das war ein richtig gutes Spiel, das am Ende auch 3:3 ausgehen können.“ Schiedsrichter: Schuster (Ludwigshafen). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

Die Gewitterpause von knapp einer Viertelstunde schien den Gastgeber nicht gutgetan zu haben. „Wir haben uns dann zu viele Fehler erlaubt. Aber schon die erste Hälfte war von uns nicht gut“, ärgerte sich TG-Trainer Uwe Engert. Tore: 0:1 Dunemann (30., Eigentor), 1:1 Azizi (47., Foulelfmeter), 1:2 Helmling (67.). – Schiedsrichter: Cleves (Spachbrücken). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen beider Seiten.

Mörlenbachs Trainer Thorsten Bartmann nahm die Niederlage im Saisonfinale gelassen: „Beide Mannschaften wollten nochmals und hatten auch ihre Chancen. Am Ende waren die Auerbacher aber besser.“ Manko bei den Gästen: Erneut mussten sie auf einige Stammkräfte verzichten. Tore: 0:1 Fries (30.), 1:1 Gashi (16.), 2:1 Riebel (81.). – Schiedsrichter: Ahmad (Leeheim). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.