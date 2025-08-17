Der FSV Rimbach festigt Platz eins gegen den SC Radau. – Foto: Timo Babic (Symbolbild)

A-Liga: Rimbacher überrennen auch Rodau FSV festigt Platz eins +++ Hambach gibt Rote Laterne ab +++ Ein 5:5 der besonderen Sorte in Riedrode Verlinkte Inhalte KLA Bergstraße TG Trösel TSV Hambach

Bergstraße (atth/kar/kim/ kr/ü). Am dritten A-Liga-Spieltag hat der TSV Hambach den ersten Punkt geholt und die Rote Laterne an Aufsteiger Hammelbach/Scharbach weitergereicht. Der FSV Rimbach festigt mit drittem Sieg im dritten Spiel die Tabellenspitze.

Heute, 15:00 Uhr TG Jahn Trösel TG Trösel TSV Hambach TSV Hambach 2 2 Abpfiff

„Gut für die Moral“, so Hambachs Abteilungsleiter Reinhard Wolff nach dem ersten Punkt in dieser Saison und einem „chaotischen Spiel“ mit vielen Unterbrechungen. Fußballerisch sei es beiderseits kein Augenschmaus gewesen. Hmbach legte sein Augenmerk auf eine stabile Defensive. „Am Ende haben wir uns den Punkt verdient“, so Wolff, dessen TSV in der vergangenen Saison zwei Klatschen von Trösel bezogen hatte. Das 2:2 könne nicht der Anspruch der TG Jahn sein, wie Trainer Uwe Engert eingestand: „Wir wollen unsere Heimspiele gewinnen. Hambach war gut vorbereitet.“ Tore: 0:1 Nico Fetsch (8.), 1:1 Jarosch (12.), 2:1 Bölts (45.), 2:2 Kittel (47.). – Schiedsrichter: Fetzer (1. FC Rimhorn). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Becker, Ferch.

Bis zur 89. Minute führten die Riedroder im Derby noch mit 5:2. „Wir sind alle sprachlos, dass man so ein Spiel noch aus den Händen geben kann“, haderte FSG-Sprecher Fabian Kreiling und lobte wiederum die unermüdlichen Hofheimer: „Respekt, dass sie sich so stark noch einmal zurückgekämpft haben. Tore: 0:1 Baunach (18.), 1:1 Dietzel (50.), 1:2 Scholl (57.), 2:2 Dietzel (63.),3:2 Kress (68.), 4:2 Pitlovic, (74.), 5:2 Stier (85.), 5:3 Blaser (89.), 5:4 Kolba (90.), 5:5 Buschmann (90.+4, Foulelfmeter). – Schiedsrichter: Burghard (Germania Leeheim). – Zuschauer: 90, – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für Ille (FSG, 90.+ 3), Ballwegschlagen. – Beste Spieler: geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

Anlässlich ihres Familientages spielten die Lampertheimer auf dem großen Rasen im Sportzentrum Ost, was für weite Abstände zwischen den Spielern sorgte. Die Aschbacher machten das Tempo; der TV bekam schnelle Spieler wie Dylan Bräse nicht richtig in den Griff. „Die ersten beiden Aschbacher Treffer fielen durch individuelle Fehler von uns“, bedauerte Lampertheims Sprecher Pablo Keller. In der Schlussphase erhöhten die Gastgeber den Druck deutlich, brachten aber nur den Treffer durch Rückkehrer Mirco Wegerle zustande. Tore: 0:1 Klage (4.), 1:1 Haas (14.), 1:2 Klage (34.),1:3 Dylan Bräse (48.), 2:3 Mirco Wegerle (65.). – Schiedsrichter: Buchmüller (TSV Nieder-Ramstadt). – Zuschauer: 120. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Klage, Dylan Bräse.

Trotz dreimaliger Führung kassierte der FCO eine Niederlage. Bis zur 80. Minute stand beim 3:3 wenigstens noch ein Punkt zu Buche. Es habe am Ende die Konzentration gefehlt, es seien zu viele Fehlpässe gespielt worden, so FCO-Sprecher Michael Döringer. Sehr zufrieden mit Team- und Kampfgeist war dagegen Auerbachs Trainer Daniel Fuchs: „Meine Mannschaft kam trotz Rückständen mehrmals zurück.“ Tore: 0:1 Erak (2.), 0:2 Gärtner (11.), 1:2 Weiß (42.), 2:2 Betz (43.), 2:3 Erak (50.), 3:3 Riebel (57.), 4:3 Ghawas (80.), 5:3 Ayyildiz (90.+5). – Schiedsrichter: Iqli (Frankenthal). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: Riebel, Betz/keine.

Was nach einer klaren Angelegenheit aussieht, war ein hartes Stück Arbeit. Die Gastgeber dominierten, Hammelbach sorgte selten für Entlastung und hatte nur unmittelbar nach der Pause eine starke Phase. Als Knackpunkt sah Trainer Roman Grünewald eine Trinkpause. Fortan hatte sein Team das Geschehen wieder unter Kontrolle und sorgte mit vier Toren binnen 14 Minuten für eine spektakuläre Schlussphase. Ein wichtiger Aspekt für Grünewald: Dem Gegner habe man angemerkt, dass er erst das erste Punktspiel hatte, während sein Team schon im Rhythmus war. Tore: 1:0 Knaup (39.), 1:1 Impe (67.), 2:1 Buchner (72.), 3:1 Menges (73.), 4:1 Knaup (78.), 5:1 Menges (86.). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: Menges, Knaup/Rixecker.

Nur in der ersten Viertelstunde tat sich der FSV etwas schwer, wie den Worten von Sprecher Roland Rettig zu entnehmen war. Und dann ging es Schlag auf Schlag, wie zuletzt gegen Hambach und in Hofheim. Es ist kaum zu leugnen, dass der zurückgekehrte spielende Co-Trainer Amir Duric eine große Rolle dabei spielt, wie er seine Nebenleute einsetzt. Gegen Rodau hat er zwei Tore mal selbst gemacht. Nächsten Sonntag fährt der FSV zum Bierfest nach Ober-Abtsteinach, ohne Urlauber Amir Duric. Tore: 1:0 Plücker (26.), 2:0 Duric (45., Foulelfmeter), 3:0 Zielonkowski (59.), 4:0 Duric (63.), 5:0 Feller (71.), 5:1 Rohr (77.), 6:1 Feller (90. + 1). – Schiedsrichter: Knapp (Spvgg Neckarsteinach). – Zuschauer: 75. – Beste Spieler: Plücker, Duric/Bauer, Löw.