A-Liga: Rimbach will Reaktion zeigen Nach Kollektivversagen will der FSV bei Nordheim-Wattenheim Wiedergutmachung +++ VfR Bürstadt bastelt an einer Serie +++ Rodau siegt bei Starkenburgia

BERGSTRAßE. Was war nur mit Fußball-A-Ligist FSV Rimbach beim 1:5 gegen den SV Lindenfels los? „Das war kollektives Versagen. Ich erwarte eine Reaktion“, ging Thomas Ginander, der Sportliche Leiter des FSV, hart mit der Mannschaft ins Gericht. Einfach wird es aber am Sonntag nicht, in Wattenheim die Scharte auszuwetzen.

„Die SG Nordheim-Wattenheim ist zur Zeit gut in Form. Außerdem haben wir uns auf dem großen Rasenplatz selten leichtgetan“, sieht Ginader den FSV vor einer schweren Aufgabe. Zudem hat die Ried-Elf eine kleine Serie – zwei Siege und ein Unentschieden – , die, so Trainer Jens Stark, auch nach dem Spiel gegen den Aufsteiger Bestand haben soll: „Da kann die Vorgabe nur lauten, auch gegen Rimbach zu punkten.“ Ungeachtet dessen weiß er um die Rimbacher Stärken: „Die haben mit Patrick Feller und Spielertrainer Amir Duric mindestens zwei Spieler, die wissen, wo das Tor steht.“

Wenn der Drittletzte VfR Bürstadt am Sonntag den FC Ober-Abtsteinach empfängt, ist er trotz zweier Siege hintereinander Außenseiter. VfR-Trainer David Vorreiter lobt jedenfalls die Odenwälder, aktuell Tabellenzweiter, in höchsten Tönen: „Das ist ein Mitfavorit auf die Meisterschaft, der eine enorme Qualität aufweist.“ Vorreiter erwartet von seiner Mannschaft erneut ein diszipliniertes und couragiertes Auftreten. „Und mit einer richtigen Einstellung ist vielleicht etwas drin.“ Nach seiner Verletzungspause könnte Marcel Furgol eine Option sein. Jedoch steht hinter dem Einsatz von Ugur Üyen ein Fragezeichen. Außerdem muss der VfR weiter auf Roberto Palmieri und Manuel Colaianni verzichten.