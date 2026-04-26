A-Liga: Rimbach muss Fete verschieben Zwar erledigt der Spitzenreiter im Derby beim SV/BSC Mörlenbach souverän seine Hausaufgaben, doch Verfolger TSV Aschbach gewinnt ebenfalls von Erik Eichhorn · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Der FSV Rimbach kann den Aufstieg (noch) nicht feiern. – Foto: Timo Babic (Symbolbild)

Bergstraße. Meisterschaftsentscheidung vertagt. Zwar erledigte A-Liga-Spitzenreiter FSV Rimbach beim 4:0 in Mörlenbach seine Hausaufgaben. Durch den zeitgleichen 4:0-Erfolg des Tabellenzweiten TSV Aschbach gegen den TSV Hambach müssen die Rimbacher ihre Fete verschieben. Weiter im Rennen um Relegationsplatz zwei befindet sich die TG Jahn Trösel nach dem 3:2 im Topspiel gegen Affolterbach.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 15:00 Uhr TSV Aschbach 1896 TSV Aschbach TSV Hambach TSV Hambach 4 0 Abpfiff Aschbachs Sprecherin Gabi Vetter war zufrieden. „Das war eine überzeugende Leistung. Wir haben den Ball gut laufen lassen und haben hinten nur wenig zugelassen“, lobte Vetter, die von einem auch in der Deutlichkeit verdienten Heimsieg über den Vorletzten sprach. Tore: 1:0 Baucsek (11.), 2:0 Oberle (30.), 3:0 Bräse (39.), 4:0 Vetter (67.). – Schiedsrichter: Hamm (Dieburg). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. Die Meisterschaftsfeier des FSV muss noch warten. „In der ersten Halbzeit waren wir zwar nicht die bessere Mannschaft, hatten aber die besseren Chancen“, beobachtete FSV-Sprecher Roland Rettig, der nach der Pause dann auch Tore bejubeln durfte. Mit der Leistung seines Teams in Hälfte eins zeigte sich Mörlenbachs Sprecher Helmut Baumgärtner einverstanden: „Das war eine richtig gute Leistung. Wir haben in dieser Phase Rimbach das Leben richtig schwer gemacht.“ Warum die Gastgeber in Halbzeit zwei nicht mehr an das zuvor Gezeigte anknüpfen konnten, vermochte Baumgärtner nicht zu beantworten: „Wir haben dann alles vermissen lassen, was uns davor noch gelungen ist.“ Tore: 0:1 Feller (50.), 0:2 Duric (71.), 0:3 Zielonkowski (80.), 0:4 Zielonkowski (88.). – Schiedsrichter: Weber (Höchst). – Zuschauer: 205. – Bes. Vorkommnis: Rot für Reibold (FSV, 80.) nach Meckern. – Beste Spieler: Seltenreich, Hepp/Ginader, Duric.

Michael Döringer, Sprecher des FCO, war fassungslos: „Das war eine schlechte Leistung von uns. Die Niederlage geht auch in der Deutlichkeit in Ordnung.“ Der Gegner, so Döringer, habe den Ball besser laufen lassen und sei auch ansonsten gedankenschneller gewesen. Tore: 0:1 Knaup (4.), 1:1 Beckenbach (11.), 1:2 Rafael Sanchez Lazaro (19.), 2:2 Beckenbach (33.), 2:3 Knaup (44.), 2:4 Menzel (70.), 2:5 Rafael Sanchez Lazaro (72.), 3:5 Fath (74.), 3:6 Rafael Sanchez Lazaro (80.), 3:7 Böhm (90.+3). – Schiedsrichter: Baumgartner (Gernsheim). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: keine/Böhm, Rafael Sanchez Lazaro.

Mit einer Glanzparade Sekunden vor dem Ende hielt TG-Torhüter Patrick Döring den Sieg fest in einem abwechslungsreichen Derby und Spitzenspiel. „Der SVA hat uns mächtig unter Druck gesetzt und auch sonst ein gutes Spiel geboten“, lobte TG-Trainer Uwe Engert, der letztlich froh war, den Sieg über die Zeit gerettet zu haben. Dass es so eng wurde, ärgerte den Coach aber schon ein bisschen: „Die beiden Treffer hätten so nicht fallen dürfen, weil beide Male der Gegner frei zum Schuss kam.“ Für Affolterbachs Übungsleiter Sebastian Theobald war es eine ärgerliche Niederlage. „In den ersten 20 Minuten waren wir gut im Spiel. Mit dem ersten Torschuss geht aber Trösel in Führung.“ Erst nach dem 3:1 durch Ajdin Pudic sei seine Mannschaft wieder aufgewacht, beobachtete Theobald, und habe gegen Ende hin viel Druck ausgeübt. Zu einem Punktgewinn sollte es aber nicht mehr reichen. Tore: 1:0 Schmitt (26.), 2:0 Azizi (57.), 3:0 Bessler (59.), 3:1 Ajdin Pudic (66.), 3:2 Gül (80.). – Schiedsrichter: Miller (Lampertheim). – Zuschauer: 300. – Beste Spieler: Schmitt/geschlossene Leistung.