A-Liga: Rimbach bleibt das Maß aller Dinge

Der FSV Rimbach bleibt das aller Dinge in der Fußball-A-Liga Bergstraße. Auch bei der SG Brandau/Gadernheim setzte sich der Spitzenreiter am Samstag mit 3:1 durch. Archivfoto: Dagmar Jährling

Bergstraße. Keine große Bewegung gab es an der Tabellenspitze der A-Liga. Während Spitzenreiter FSV Rimbach (3:1 bei Brandau/Gadernheim) weiter einsam seine Kreise zieht, gewannen auch die ärgsten Verfolger FSG Riedrode II und TSV Aschbach. Am Tabellenende holte Aufsteiger Hammelbach drei wichtige Punkte gegen Ober-Abtsteinach.

SG Brandau/Gadernheim SG Brandau/Gadernheim FSV Blau-Weiß Rimbach FSV Rimbach 1 3 Abpfiff Nach Ansicht von Brandaus Abteilungsleiter Michael Allmann war für die Spielgemeinschaft gegen den Tabellenführer mehr drin, seine Elf hätte einen Punkt verdient gehabt, befand Allmann. "Es gab aber einen großen Unterschied: Rimbach hat aus wenigen Chancen drei Tore erzielt, wir haben beste Chancen nicht genutzt." Bezeichnend war die 78. Minute, als Gianluca Piergallini vom Elfmeterpunkt an FSV-Torhüter Stephano Kouvaras scheiterte. "Da hat uns dann auch ein wenig das nötige Glück gefehlt", so Allmann weiter.

Es war ein ebenso turbulentes wie intensives Spiel. Am Ende belohnten sich die Gastgeber dank enormen Einsatzes mit drei Punkten. "Der Sieg geht auf alle Fälle in Ordnung. Wir waren die bessere Mannschaft und haben trotz der drei Gegentreffer eine der bislang besten Saisonleistungen geboten", lobte der verletzte Aschbacher Kapitän Tim Walz, der einzig mit der eigenen Chancenverwertung etwas haderte. "Wir haben nach dem frühen Rückstand kurz nach der Pause sowie dem Platzverweis Moral und guten Kampfeswillen gezeigt. Auch mit einem Mann weniger waren wir die aktivere Mannschaft und haben uns so den Dreier verdient", ergänzte Walz.

Ein Fußballfest sei die Partie nicht gewesen, betonte FSG-Sprecher Fabian Kreiling, der am Ende einen zwar glücklichen, aber nicht unverdienten Auswärtssieg sah: "In der Vergangenheit hatten wir Spiele, in denen wir gut gespielt, aber trotzdem verloren haben. Heute war es vielleicht keine Glanzleistung, trotzdem nehmen wir die drei Punkte gerne mit." Mörlenbach suchte sein Glück über lange Bälle, mit denen die Gäste einige Probleme hatten. Am Ende hatte die FSG beim 3:1 durch Julien Fechtig auch Glück, als sich der Mörlenbacher Verteidiger wegduckte und so Torhüter Cort Pflüger irritierte. Auf der Gegenseite war Mörlenbachs Trainer Thorsten Bartmann trotz der Niederlage nicht unzufrieden: "Das war heute sicherlich eine unserer besseren Leistungen der vergangenen Wochen. Es war mehr drin für uns, am Ende entscheiden aber Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage."