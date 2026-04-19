A-Liga: Rimbach baut Tabellenführung aus TSV siegt 2:1 zu Hause +++ TG holt 5:2-Kantersieg gegen Auerbach von Redaktion · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Sebastian Kutschera (vorn) traf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für den TV Lampertheim gegen Primus FSV Rimbach. Archivfoto: Thorsten Gutschalk

Bergstraße (atth/fran). Am Donnerstag feierte der abstiegsgefährdete A-Ligist TSV Hambach mit einem 4:1-Erfolg gegen Fehlheim II noch den perfekten Start ins Kerwewochenende. Und während die Hambacher am Sonntag dann Kerweumzug, Kerweredd und das eine oder andere Kaltgetränk genossen, ließ die Konkurrenz Federn. Folge: Der TSV bleibt zwar Vorletzter, ist aber wieder mittendrin im Geschäft.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 13:00 Uhr FSG Riedrode FSG Riedrode II SV Affolterbach Affolterbach 2 3 Abpfiff Eifrig übten sich die Angreifer beider Mannschaften im Toreschießen, hatten dabei aber keine Fortune. So scheiterten Nino Sattler und Jakob Steffan von den Affolterbachern ebenso wie Riedrodes Dominik Wiegand und Julien Fechtig. In der zweiten Halbzeit aber wurde Versäumtes nachgeholt. Doch als sich alles auf ein Unentschieden einstellte, schlug Nino Sattler nach einer Flanke von Eldin Pudic gnadenlos zu, als er zum 2:3 einköpfte. Tore: 1:0, 2:2 Kress (50., 75.), 1:1 Konstantinov (63., Handelfmeter), 1:2 Philipp Rettig (65.), 2:3 Nino Sattler (89.). – Schiedsrichter: Arslan (SG Arheilgen). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: Kress/Sattler.

Einen standesgemäßen Heimsieg feierte der Tabellendritte gegen das Schlusslicht – und rückte bis auf zwei Punkte an den spielfreien Tabellenzweiten TSV Aschbach heran. „Wir haben gegen einen guten Gegner den Kampf angenommen. Es war ein hartes Stück Arbeit, wir konnten in den entscheidenden Momenten aber immer ein Tor vorlegen“, sagte TG-Trainer Uwe Engert. Tore: 1:0 Tomczyk (2.), 2:0 Azizi (52.), 3:0 Arnold (60.), 3:1 Ghawas (71.), 4:1 Azizi (73.), 4:2 Riebel (78.), 5:2 Boelts (81.). – Schiedsrichter: Knapp (Neckarsteinach). – Zuschauer: – Beste Spieler: Azizi/geschlossene Leistung.

Mehr Mühe als erwartet hatte der Spitzenreiter mit den Spargelstädtern. Zwar ging der FSV früh durch Darius Zielonkowski in Führung, doch Kutschera egalisierte noch vor der Pause nach einem Missverständnis in der Rimbacher Defensive. Für die Entscheidung sorgte der kurz zuvor eingewechselte Klische nach einer knappen Stunde. „Wir sind nach dem Rückstand zwar noch einmal gut rangekommen, am Ende geht der Rimbacher Sieg aufgrund der Mehrzahl an Chancen aber in Ordnung“, sagte Lampertheims Teammanager Pablo Keller. Tore: 1:0 Zielonkowski (8.), 1:1 Kutschera (38.), 2:1 Klische (55.). – Schiedsrichter: Pehlivanli (Dieburg). – Beste Spieler: beide mit geschlossener Leistung.

„Ein sehr verdienter Heimsieg nach einer ganz starken ersten Halbzeit, in der wir hinten so gut wie nichts zugelassen haben“, bilanzierte Ober-Abtsteinachs Sportlicher Leiter Sebastian Trenkwald. Tore: 1:0 Müller (5./Foulelfmeter), 2:0 Krüger (38.), 3:0 Krapp (43.), 3:1 Kiessler (46.), 4:1 Erak (70.), 5:1 Jaap (75.). – Schiedsrichter: Siefert (Gammelsbach). – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für einen Mörlenbacher Akteur (53.). – Beste Spieler: Krapp, Müller/keine.