 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

A-Liga: Rimbach baut Tabellenführung aus

TSV siegt 2:1 zu Hause +++ TG holt 5:2-Kantersieg gegen Auerbach

von Redaktion · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Sebastian Kutschera (vorn) traf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für den TV Lampertheim gegen Primus FSV Rimbach. Archivfoto: Thorsten Gutschalk
Sebastian Kutschera (vorn) traf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für den TV Lampertheim gegen Primus FSV Rimbach. Archivfoto: Thorsten Gutschalk

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KLA Bergstraße
Ober-Abtst.
Lampertheim
TSV Auerbach II
VfR Fehlheim II

Bergstraße (atth/fran). Am Donnerstag feierte der abstiegsgefährdete A-Ligist TSV Hambach mit einem 4:1-Erfolg gegen Fehlheim II noch den perfekten Start ins Kerwewochenende. Und während die Hambacher am Sonntag dann Kerweumzug, Kerweredd und das eine oder andere Kaltgetränk genossen, ließ die Konkurrenz Federn. Folge: Der TSV bleibt zwar Vorletzter, ist aber wieder mittendrin im Geschäft.

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Heute, 13:00 Uhr
FSG Riedrode
FSG RiedrodeFSG Riedrode II
SV Affolterbach
SV AffolterbachAffolterbach
2
3
Abpfiff

Eifrig übten sich die Angreifer beider Mannschaften im Toreschießen, hatten dabei aber keine Fortune. So scheiterten Nino Sattler und Jakob Steffan von den Affolterbachern ebenso wie Riedrodes Dominik Wiegand und Julien Fechtig. In der zweiten Halbzeit aber wurde Versäumtes nachgeholt. Doch als sich alles auf ein Unentschieden einstellte, schlug Nino Sattler nach einer Flanke von Eldin Pudic gnadenlos zu, als er zum 2:3 einköpfte. Tore: 1:0, 2:2 Kress (50., 75.), 1:1 Konstantinov (63., Handelfmeter), 1:2 Philipp Rettig (65.), 2:3 Nino Sattler (89.). – Schiedsrichter: Arslan (SG Arheilgen). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: Kress/Sattler.

Heute, 15:00 Uhr
TG Jahn Trösel
TG Jahn TröselTG Trösel
TSV Rot-Weiss Auerbach
TSV Rot-Weiss AuerbachTSV Auerbach II
5
2
Abpfiff

Einen standesgemäßen Heimsieg feierte der Tabellendritte gegen das Schlusslicht – und rückte bis auf zwei Punkte an den spielfreien Tabellenzweiten TSV Aschbach heran. „Wir haben gegen einen guten Gegner den Kampf angenommen. Es war ein hartes Stück Arbeit, wir konnten in den entscheidenden Momenten aber immer ein Tor vorlegen“, sagte TG-Trainer Uwe Engert. Tore: 1:0 Tomczyk (2.), 2:0 Azizi (52.), 3:0 Arnold (60.), 3:1 Ghawas (71.), 4:1 Azizi (73.), 4:2 Riebel (78.), 5:2 Boelts (81.). – Schiedsrichter: Knapp (Neckarsteinach). – Zuschauer: – Beste Spieler: Azizi/geschlossene Leistung.

Heute, 15:00 Uhr
FSV Blau-Weiß Rimbach
FSV Blau-Weiß RimbachFSV Rimbach
TV Lampertheim
TV LampertheimLampertheim
2
1
Abpfiff

Mehr Mühe als erwartet hatte der Spitzenreiter mit den Spargelstädtern. Zwar ging der FSV früh durch Darius Zielonkowski in Führung, doch Kutschera egalisierte noch vor der Pause nach einem Missverständnis in der Rimbacher Defensive. Für die Entscheidung sorgte der kurz zuvor eingewechselte Klische nach einer knappen Stunde. „Wir sind nach dem Rückstand zwar noch einmal gut rangekommen, am Ende geht der Rimbacher Sieg aufgrund der Mehrzahl an Chancen aber in Ordnung“, sagte Lampertheims Teammanager Pablo Keller. Tore: 1:0 Zielonkowski (8.), 1:1 Kutschera (38.), 2:1 Klische (55.). – Schiedsrichter: Pehlivanli (Dieburg). – Beste Spieler: beide mit geschlossener Leistung.

Heute, 15:00 Uhr
FC Ober-Abtsteinach
FC Ober-AbtsteinachOber-Abtst.
SV/BSC Mörlenbach
SV/BSC MörlenbachMörlenbach
5
1
Abpfiff

„Ein sehr verdienter Heimsieg nach einer ganz starken ersten Halbzeit, in der wir hinten so gut wie nichts zugelassen haben“, bilanzierte Ober-Abtsteinachs Sportlicher Leiter Sebastian Trenkwald. Tore: 1:0 Müller (5./Foulelfmeter), 2:0 Krüger (38.), 3:0 Krapp (43.), 3:1 Kiessler (46.), 4:1 Erak (70.), 5:1 Jaap (75.). – Schiedsrichter: Siefert (Gammelsbach). – Bes. Vorkommnis: Gelb-Rot für einen Mörlenbacher Akteur (53.). – Beste Spieler: Krapp, Müller/keine.

Heute, 15:00 Uhr
FV Hofheim
FV HofheimFV Hofheim
SG Hammelbach/Scharbach
SG Hammelbach/ScharbachSG HaScha
5
3
Abpfiff

Die Hammelbacher fuhren mit dem Bus nach Hofheim und sorgten damit für eine stattliche Zuschauerzahl. „Wohl erstmalig waren mehr Gästefans auf unserem Sportplatz als Einheimische“, beobachtete Hofheims Spielausschussmitglied Jürgen Hofmeister. Letztlich war das faire Spiel für die Zuschauer sehr interessant und das lag auch an der Vielzahl der Treffer bei manchmal offenen Abwehrreihen. „Letztlich haben wir eine gute Leistung gezeigt und die Begegnung verdient gewonnen“, so Hofmeister. Tore: 1:0, 2:0 Klutkowsky (87., 20.), 3:0, 4:2 Scholl (22., 52. Foulelfmeter), 3:1 Jan Impe (46.), 3:2 Fischer (49.), 4:3 Luca Fiederlein (75.), 5:3 Kaltenecker (90. + 2.) - Schiedsrichter: Radl (Biebesheim) – Zuschauer: 120 – Beste Spieler: Scholl, Klutkowsky/Unger.