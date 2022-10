– Foto: regional - fussball.ch

A-Liga: Riesen-Respekt vor Lindenfels FC Ober-Abtsteinach auf Rehabilitationskurs+++Für Aydogan zählen nur Starkenburgias Stärken

Bergstraße. In der Spitzengruppe der A-Liga ist nun noch eine Mannschaft, die viele dort nicht erwartet hätten, und das ist der SV Lindenfels. Der gewann am 16. Oktober nicht nur bei unterirdischen Rimbachern mit 5:1, sondern distanzierte am vergangenen Sonntag auch den FC 07 Bensheim II mit 3:0. Jetzt werden die Lindenfelser beim FC Ober-Abtsteinach am Sonntag geprüft. Der muss sich rehabilitieren, verlor er doch zuletzt beim VfR Bürstadt und ist inzwischen nur noch Fünfter.

Heimstark dafür Auswärts schwach „Wir zeigen derzeit zwei Gesichter. Zu Hause ist alles bestens und wir sind ungeschlagen. Auswärts aber lassen wir zu oft Federn. Gegen Lindenfels müssen wir aber nun wieder unser Heimgesicht zeigen, damit wir Lindenfels in der Tabelle überholen können“, sagt FCO-Spielausschussvorsitzender Sebastian Trenkwald. Dabei ist ihm die Auswärtsstärke des SVL – vier Siegen auf fremdem Geläuf – nicht entgangen. „Wenn eine Mannschaft 5:1 in Rimbach gewinnt, hat sie nicht nur zehn Minuten lang guten Fußball gespielt. Da haben viele Mechanismen gegriffen“, zollt Trenkwald der Elf von Kevin Schröder gehörigen Respekt. Unabhängig davon sollen am Sonntag die Punkte am heimischen Hardberg bleiben. „Wir haben alle Spieler an Bord“, berichtet Trenkwald.

Beide Mannschaften haben 18 Punkte Zum Duell zweier punktgleicher Verfolger kommt es am Heppenheimer Zentgericht: Der zuletzt enttäuschende FC Starkenburgia empfängt den SV/BSC Mörlenbach.

„Nach drei Niederlagen in Folge müssen wir unbedingt wieder etwas holen. Ein Dreier gegen Mörlenbach muss her“, hofft Michael Calvo, der sportliche Leiter des FC Starkenburgia, die Wende zum Besseren einleiten zu können. Calvo baut darauf, dass die Abwehr endlich kompakter steht als zuletzt. „Möglicherweise hat es sich herumgesprochen, dass Mannschaften gegen uns leicht Tore erzielen können. Deswegen werte ich es bereits als Erfolg, wenn wir die Null so lange wie möglich halten“, sagt Calvo, der trotz der kleinen Niederlagenserie den guten Mannschaftsgeist hervorhebt. Gegenüber dem Rodau-Spiel könnte Lars Tremper nach seiner Oberschenkelzerrung wieder zurückkehren. Spielertrainer ist stolz auf seine Jungs Nach dem 4:0-Heimsieg über den ISC Fürth ist die Freude bei Mörlenbachs Spielertrainer Riza Aydogan groß. „Das war das Nonplusultra gegen einen Gegner, der in den vergangenen Wochen in der Tabelle enorm nach vorne geklettert ist“, kommt Aydogan nicht umhin, seiner Mannschaft ein ganz dickes Lob auszusprechen.

Für ihn kommt es doch sehr überraschend, warum die Starkenburgia in den vergangenen Spielen so geschwächelt hat. „Das will ich aber nicht überbewerten. Denn für mich zählen nur die Heppenheimer Stärken“, so Aydogan, der ambitioniert, aber nicht hochnäsig zum Galgen hochfahren will. „Ich spiele lange genug Fußball, dass ich weiß, dass hier stets eigene Gesetzte zählen“, so Aydogan, der auf den privat verhinderten Dominik Kiessler verzichten muss. Auch hinter ihm selbst steht aufgrund einer Wadenzerrung ein Fragezeichen.



A-Liga-Nachholspiel Eine starke Leistung brachten im A-Liga-Donnerstagsspiel Tabellenführer SG Reichenbach und der TSV Aschbach beide Mannschaften auf den Platz- Nach über 90 Minuten Kampf, Spannung und vielen Chancen endete die Partie gerecht 1:1. Dabei trennte Aschbach eine Minute von einem Dreier beim Spitzenreiter, denn der Ausgleich durch Dennis Oberlie fiel in der fünften Minute der Nachspielzeit.