A-Liga Rheingau-Taunus: Aufstand der Underdogs

Wirbelten mit dem 1:1 gegen die SG Ra/Ma II etwas Staub auf: Die A-Liga-Spieler des SV Presberg (hier im Archivfoto gegen den SSV Hattenheim). Foto: FuPa.Net: Evi Meuer

Rheingau-Taunus . Kapriolen in der -Liga Rheingau-Taunus: Der SV Neuhof durfte sich nach dem 5:0 bei der SG Hohenstein als Gewinner des Tages fühlen. Er profitierte vom 3:3 des TuS Kemel beim Unterbau des TSV Bleidenstadt, der etwas überraschend einen wichtigen Punkt für den Verbleib einfuhr.

Während der Vierte SG Rauenthal/Martinsthal II beim Vorletzten SV Presberg nicht über ein 1:1 hinauskam. Tugay Fidan sorgte für das 1:0, Fabio Schäfer für den Ausgleich, ehe die Gastgeber nach Gelb-Roter Karte gegen Amid Ganevic (69.) das Unentschieden in Unterzahl ins Ziel brachten. Und bei der Topchance von Ali Naghsh fast noch den Sieg perfekt gemacht hätten. Doch der starke Ra/Ma-Schlussmann Dustin Langer vereitelte das 2:1. Das auch für die Gäste möglich war, aber Keeper Lukas Schäffer rettete (83.).

Durch Robin Römer (2 Elfmeter) und Philip Döring hieß es schon 3:1 für Kemel. Aber die Taunussteiner steckten nie auf. Tore von Alexander Spirer (traf anfangs zum 1:0), Max Winkelmann (zum Pausen-2:3) und Joshua Frank (85.) brachten dem TSV das Remis und Kemel einen Dämpfer im Aufstiegskampf. Punktgleich mit Neuhof (der SVN hat ein Spiel mehr ausgetragen) steht der TuS bei 36 Zählern.

Fabian Odkala trifft sehenswert mit der Hacke

Parallel zeigt der Daumen beim FV 08 Geisenheim weiter nach oben, obwohl das 1:5 in Kemel zuletzt schmerzte. Aber jetzt folgte die Reaktion: Der Vorletzte der vergangenen Runde holte gegen den SSV Hattenheim, den Vizemeister 2024/25, ein 1:1. Der SSV lag dank David Klein vorne, Fabian Odkala traf für die Geisenheimer Formation von Trainer Raul Zia (hat für nächste Runde zugesagt) sehenswert per Hacke zum 1:1-Endstand. Im Hinspiel der vergangenen Saison hatte der SSV bei den 08ern noch mit 8:0 gewonnen. Der Einzug ins Pokalhalbfinale am 26. März (20 Uhr) gegen Kreisoberligist SG Orlen untermauert die Geisenheimer Aufbruchstimmung. TV Idstein gegen SV Wallrabenstein heißt parallel das zweite Semifinale.

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Apropos Geisenheim 08: Der Verein segelt nach schwierigen Zeiten im Aufwind. „Ich bin sehr zufrieden, ein schöner Trend“, sagt der Sportliche Leiter Peter Harteman, der durch Rudi Bauer Unterstützung erfährt. Bei den Heimspielen managen zudem Alt-Herren-Spieler das Vereinsheim einschließlich Verkauf. Nach der fair verlaufenen Partie gegen Hattenheim unter den Augen von 08-Legende und Ex-HSV-Profi Bubi Hönig wurden beim gemeinsamen Grillen mit 40 bis 45 Spielern noch die internen Schweißnähte verstärkt. „Der Zusammenhalt ist da“, betont Peter Harteman. Was bei ihm auf Unverständnis stößt, hat nichts direkt mit den 08ern zu tun: „Mitten in der Saison werden von anderen Vereinen Spieler unserer ersten und zweiten Mannschaft angesprochen. Das bringt nur Unruhe.“ Weiterhin positiv sieht der Sportliche Leiter und 2. Vorsitzende das vorhandene Potenzial an jungen Spielern aus der eigenen Schmiede. In Geisenheim seien Zuwendungen an die Spieler tabu, aber Peter Harteman bietet abseits vom Fußball „Hilfe in allen Lebensbereichen“ an. Und wird sich weiter dafür einsetzen, dass es nachhaltig aufwärtsgeht. Was auch den Zuschauerzuspruch angeht. Gegen Hattenheim schauten immerhin 100 zu.

SV Johannisberg bekommt Punkte kampflos

Die Partie von Spitzenreiter SV Johannisberg gegen Türk Spor Bad Schwalbach fiel aus, weil Türk Spor Personalprobleme hatte. Klassenleiterin Bianca Herold geht davon aus, dass per Urteil eine 3:0-Wertung für Johannisberg beschlossen wird.

Die weiteren Partien des Spieltags im Überblick: