A-Liga: Remis reicht SC Eschborn zur Meisterschaft

Giuseppe Petrillo, Trainer des SC Eschborn, sagt, dass seine Mannschaft bereits in den ersten Minuten der Begegnung stark gewesen sei und sich viele Chancen herausspielen konnte. So habe es nicht nur zwei Pfostentreffer gegeben, sondern auch glücklose Versuche am leeren Tor vorbei. In einer Situation sei der Ball zunächst über die rechte Seite vor den bereits leeren Kasten befördert worden, wo der aktive Shem Gaim diesen aber nur über die Latte habe schießen können. Quasi spiegelbildlich sei die sich anschließende Aktion gewesen, in welcher das Spielgerät wieder über die Außen zum in der Mitte völlig freien Mourad El Arkoubi gelangt sei, welcher den Ball jedoch nicht mehr erreichen konnte. Beim Führungstreffer für die SG Hoechst II, der ersten richtigen Möglichkeit des Gegners, habe SC-Schlussman Rinsei Ito spekuliert, weswegen Yuel Haile (44.) aus weiter Distanz über den Torwart hinweg sehenswert treffen konnte. "Zu diesem Zeitpunkt war die Führung ehrlicherweise nicht verdient. Ich habe der Mannschaft deshalb auch in der Pause gesagt, dass die Chance da ist und wir die Bälle reinmachen müssen", sagt Petrillo.

Punktgewinn durch bessere Chancenverwertung nach der Pause

In der zweiten Hälfte seien die Spieler dann auch verbessert aufgetreten und erzielten kurz nach Wiederanpfiff den Ausgleich durch den nach langer Verletzungspause eingewechselten Emiljano Masha, welcher nach einem schönen Zuspiel von Younes El-Arkoubi frei aufs Tor zulaufen konnte. Kurz vor Schluss gelang es Baris Özer (84.) dann sogar, die Partie zu drehen, allerdings nur kurz, denn in der zweiten Minute der Nachspielzeit traf Samuel Ghirmay für die SG Hoechst II noch zum 2:2-Endstand. Petrillo sagt, dass seine Mannschaft in dieser Situation zu weit aufgerückt gewesen und in der Rückwärtsbewegung dann nicht mehr hinter den Ball gekommen sei.

Petrillo: "Ich muss der Mannschaft ein riesiges Kompliment machen"

Zum Unentschieden und der teilweise ungenügenden Chancenverwertung sagt Petrillo zusammenfassend: "So ist Fußball manchmal, ich mache den Spielern keinen Vorwurf. Ich muss der Mannschaft ein riesiges Kompliment machen". Nicht nur in der Vorbereitung auf die Partie gegen die SG Hoechst II, sondern in der gesamten Saison habe er eine extrem fokussierte Mannschaft erlebt. Außerdem habe der Gegner Hoechst stark gespielt und verdiene dafür ebenfalls Anerkennung. In der vorausgegangenen Trainingswoche sei deutlich darüber gesprochen worden, dass es die volle Konzentration brauche, um sich für die harte Arbeit mit der Meisterschaft zu belohnen. Nicht nur bei den Spielern sei dabei der Wille in Form einer hohen Trainingsbeteiligung und maximalem Einsatz deutlich spürbar gewesen, denn der Trainer sagt: "Ich möchte auch ein großes Kompliment an all diejenigen aussprechen, die außerhalb der Mannschaft hart gearbeitet haben". Trainer und Spieler wären nicht fähig gewesen, diese Erfolgssaison ohne die Unterstützung des Vorstandes und des ganzen Vereins zu realisieren. So sei beispielsweise Angelika Häveker als Betreuerin der Mannschaft nicht wegzudenken. Die Reaktionen am Sonntag hätten bereits gezeigt, welche Bedeutung die Meisterschaft für alle Beteiligten hat, beim Heimspiel am Mittwoch gegen den 1. FC Viktoria Sindlingen hoffe Petrillo dann auf eine ganz besondere Atmosphäre.