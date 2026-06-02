A-Liga: Relegationsspiel vorerst abgesetzt Das Hickhack um den SV Nauheim und die SSV Raunheim geht weiter +++ Das Verbandsgericht wird nun bis zum Mittwochnachmittag entscheiden, wer am Donnerstag in die Relegation geht. von Torsten Muders · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Nun entscheidet das Verbandsgericht, ob der SV Nauheim oder die SSV Raunheim in die Relegation einzieht. (Symbolbild) Foto: BCFC - stock.adobe.com

Rüsselsheim. Das Hickhack um den Relegationsteilnehmer aus der A-Liga Groß-Gerau geht in die nächste Runde. Eigentlich sollte der SV Nauheim an diesem Mittwoch bei der Spvgg. Seeheim-Jugenheim zum ersten Spiel der Dreierrunde mit dem FC Ober-Ramstadt um den letzten Platz in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau antreten. Diese Partie wurde nun vom Verbandsgericht abgesetzt. Die SSV Raunheim hatte bekanntlich gegen das Urteil des Kreissportgerichts zum Spiel des SV Nauheim gegen den VfB Ginsheim II Anfang Mai Einspruch eingelegt. In diesem sprach das Gericht den Nauheimern die drei Punkte am grünen Tisch zu, weil Ginsheim einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hatte.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Raunheimer Einspruch hat aufschiebende Wirkung „Der Einspruch hat nach der Rechts- und Verfahrensordnung (RVO) des HFVs aufschiebende Wirkung, deshalb habe ich die vorläufige Wertung des obigen Spieles aus dem Kreissportgerichtsurteil (3:0) zurückgenommen und wieder das Spielergebnis 1:4 eintragen“, teilte der Groß-Gerauer Kreisfußballwart Klaus Ilschner mit, dass zur Folge hätte, dass Raunheim Zweiter wäre und in die Relegation einzieht. Das Verbandsgericht räumte nun den beteiligten Vereinen bis zum Mittwoch (15 Uhr) die Möglichkeit ein, zur Berufung der SSV Raunheim Stellung zu nehmen. „Danach ergeht eine Entscheidung des Verbandsgerichts im schriftlichen Verfahren“, teilte der Vorsitzende des Verbandsgerichts, Halil Öztas, mit.