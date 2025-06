A-Liga-Relegation: TuS Borth in der Außenseiterrolle

Ernüchterung machte sich bei Stefan Kuban am Mittwochabend auf der Platzanlage des GSV Moers schon lange vor dem Schlusspfiff breit. Dem Trainer des B-Ligisten TuS Borth war bereits vor den Platzverweisen gegen drei seiner Spieler klar, dass die erste Relegationspartie zur Kreisliga A mit einem Misserfolg enden würden. Moers II gewann auch mangels ausreichender Gegenwehr souverän mit 2:0. Vor der zweiten Relegationspartie der Dreierrunde am Sonntag ab 15 Uhr zwischen Borth und dem FC Rumeln-Kaldenhausen sagte Kuban: „Der GSV wird das Rennen machen und aufsteigen.“

So oder so wird sich bei den Duisburgern was in der nächsten Saison ändern. Obmann Daniel Forner spricht von einem Neustart: „Wir werden die erste und zweite Mannschaft zusammenlegen. Wir wollen so die Kräfte bündeln. Menschlich passen die Teams gut zusammen. Wir haben vor, dennoch wieder drei Mannschaften zu melden.“ Das Trainerteam der „Ersten“ wird aus Tim Wiegelmann, Marcel Terlinden und Ben-Ole van gen Haßend bestehen.

Kuban möchte, dass sein Team vor den eigenen Anhängern auf Borther Rasen einen „versöhnlichen Saisonabschluss“ zeigt. Angesichts der schwachen Vorstellung in Moers redet beim TuS niemand vom Aufstieg. „Im Fußball ist viel möglich, aber es wird sehr, sehr schwer. Meine Mannschaft wird sicherlich alles geben.“ Andreas Dargel, Lars Freckmann und Kapitän Jan Luka Drewes sind gesperrt, Mike Imhof hat sich in Moers den Oberschenkel gezerrt. Simon Kleintges-Topoll wird den TuS als Spielführer auf den Naturrasen führen.