A-Liga-Relegation MG: Meer und Liedberg in Verlängerung

Die DJK Hehn muss nach der abgelaufenen Saison der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen noch zittern und hoffen, dass sowohl die SpVg Odenkirchen als auch der 1. FC Mönchengladbach in der Bezirksliga verbleiben, um selbst auch in der kommenden Saison in der Kreisliga A zu verbleiben. Da das noch mindestens zwei Wochen dauern wird, ist es nur die vorletzte Entscheidung zum Gladbacher Kreisoberhaus, die am Donnerstagabend fällt. Die beiden Zweiten der Kreisliga B, der TuS Liedberg und Blau-Weiß Meer, ermitteln ab 18.45 an der Schlossstraße beim SV 08 Rheydt einen dritten Aufsteiger in die Kreisliga A - auf jeden Fall bis zum bitteren Ende, vielleicht mit Verlängerung und Elfmeterschießen. Bei FuPa könnt ihr auf jeden Fall im Liveticker und mit FuPa.tv dabei sein.